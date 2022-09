“Il Signore degli anelli: gli anelli del potere”, distribuito grazie anche a Swift

Amazon ha annunciato che “Il Signore degli anelli: gli anelli del potere” ha attratto oltre 25 milioni di spettatori in tutto il mondo solo il primo giorno che è stato trasmesso, superando tutti i record precedenti e diventando la più eccezionale prima visione nella storia di Prime Video. La serie è stata lanciata in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori del mondo.

Jennifer Salke, direttrice Amazon Studios ha dichiarato: “Non può sorprendere che le storie di Tolkien – tra le più popolari di tutti i tempi e che sono considerate da molti la vera origine del genere fantasy – ci abbiano condotto a questo momento di cui siamo orgogliosi”.

Se siete fan sfegatati del lavoro di Tolkien, probabilmente avete passato il fine settimana a guardare “Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere” . Quello che forse non sapete è che Prime Video utilizza Swift sui suoi server per distribuire il video nelle migliori condizioni possibili.

L’orchestrazione delle varie operazioni per rendere disponibili i flussi video è gestita da un insieme di micro servizi web progettati utilizzando Smoke Framework, soluzione open source progettata in Swift.

Se ancora c’è qualcuno che dubita delle possibilità di di Swift in ambito server di produzione, Amazon evidenzia le potenzialità di questa soluzione. Apple spiega da sul sito dedicato agli sviluppatori come sfruttare Xcode per lo sviluppo di soluzioni server. E siamo solo agli inizi….

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.