Due trainer di Apple Fitness+ lasciano il servizio

Due noti preparatori di Apple Fitness+ hanno annunciato la partenza dal servizio di Apple che tra poco (a dicembre) si appresta a festeggiare i due anni di vita.

Lo riferisce il sito Macrumors, spiegando che Dustin Brown, in precedenza allenatore di yoga di Fitness+, ha annunciato di avere lasciato il servizio di Apple con un post su Instagram: “Dopo essere rimasto negli Stati Uniti per oltre due anni, ho l’opportunità di tornare in Australia, dedicare tempo ai mei studi e alla comunità di qui”, scrive Brown. “Sto seguendo e ascoltando il mio cuore, e ho deciso di tornare a Melbourne! Questo significa che il mio tempo presso Apple Fitness+ volge al termine”.

Brown non è il solo ad avere annunciato la partenza da Apple Fitness+. Anche Betina Gozo, altro elemento chiave e trainer del servizio della Mela, ha annunciato la sua partenza su Instagram. “Sono triste di dover condividere che il mio tempo trascorso nel trainer team di Fitness+ volge al termine. Sono grata di aver fatto parte di questa incredibile squadra a Los Angeles”, ha scritto Gozo. E ancora: “La devozione, la personalità, la consapevolezza e il duro lavoro di ognuno di voi, è impeccabile”.

Il servizio Apple Fitness+ è stato presentato il 14 dicembre del 2020, integrando successivamente nuovi tipi di allenamento e programmi, ed è sbarcato in nuove nazioni all’inizio di quest’anno (Italia compresa).

Fitness+, il primo servizio di fitness pensato per Apple Watch, ha portato i workout in studio su iPhone, iPad e Apple TV, permettendo agli utenti di iniziare un allenamento e chiudere gli anelli dello smartwatch dove e quando vogliono. Il servizio integra parametri di allenamento e musica per darsi la carica, con trainer che aiutano a mantenere la motivazione nel corso di ogni workout. Gli allenamenti sono adatti a tutti, guidati da un team di trainer riconosciuti, carismatici, appassionati e diversificati, specializzati nel proprio campo e pronti a offrire allenamenti di tutti i livelli, dai principianti agli appassionati di fitness.