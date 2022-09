Jabra Elite 5 hanno tutto quello che conta al giusto prezzo

Per gli amanti del suono a IFA 2022 Jabra ha proposto Jabra Elite 5, auricolari che si posizionano nella fascia media di prezzo nel catalogo del costruttore, con specifiche e funzioni particolarmente complete, a iniziare dalla cancellazione attiva del rumore ibrida, alimentata dalla tecnologia Qualcomm QCC3050 Bluetooth SoC.

Ottimizzati non solo per musica e tempo libero, ma anche per chiamate di qualità, sfruttano un sistema di ben 6 microfoni per assicurare parlato sempre chiaro, anche grazie alla tecnologia di sopressione del rumore del vento.

Invece all’interno si trovano driver da 6 mmcon la possibilità per l’utente di equalizzare il suono tramite l’app Jabra. Corposa anche l’autonomia in riproduzione, fino a 7 ore con gli auricolari, per arrivare fino a 28 ore complessive tramite la custodia di ricarica (wireless certifcata Qi). Tutto questo con cancellazione attiva del rumore in funzione, quindi è possibile ottenere ancora di più disattivandola.

Interessante anche la possibilità di connessione con due dispositivi contemporaneamente grazie al Bluetooth Multipoint, oltre al facile accoppiamento con Google Fast Pair e anche Microsoft Swift Pair. Supportano gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant per i comandi vocali a mani libere.

Si tratta di un dispositivo pensato soprattutto per l’universo Android, così gli utenti iPhone devono fare a meno di Siri e non possono usare il tasto dedicato di Spotify per l’accesso diretto. Buone notizie sul fronte della durabilità: sono certificate IP55 per la resistenza a polvere, acqua e non temeno nemmeno il sole. Insieme al design ergonomico e stabile nell’orecchio, si tratta di auricolari indicati anche per sport e allenamenti.

Come accennato si tratta di auricolari con cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, alimentata dal chipset Qualcomm QCC3050 Bluetooth. L’ANC ibrida impiega sia microfoni posizionati all’interno dell’orecchio che microfoni di feedforward installati all’esterno.

In questo modo le prestazioni dell’ANC sono meno sensibili al posizionamento degli auricolari nell’orecchio e garantiscono una cancellazione del rumore più affidabile su una gamma più ampia di frequenze. Gli auricolari sopportano codec SBC, AAC e Qualcomm aptX

Jabra Elite 5: prezzi e disponibilità

Jabra Elite 5 sono in vendita al prezzo suggerito 149 euro: si possono già acquistare nelle due colorazioni nero e oro (beige) nel negozio ufficiale Jabra da questa pagina di Amazon.

