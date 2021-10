Il software di IK Multimedia è in sconto fino al 50%

I popolari effetti per chitarra e i pacchetti di librerie di suoni per iPhone e iPad di IK Multimedia sono in sconto: grazie alla promozione “All-in Bundle Bash”, fino al 2 novembre li potete acquistare arrivando a risparmiare anche la metà del normale prezzo di listino. In sconto ci sono AmpliTube, SampleTank e Syntronik, proposti in diverse configurazioni in modo da poter scegliere quale pacchetto di suoni fa più al caso proprio in base al tipo di programma scelto.

Per esempio la versione completa del 2021 di AmpliTube per iOS normalmente costa 150 dollari ma con quest’offerta lo potete pagare 74,99 dollari. Si tratta di un’app che permette di usare iPhone e iPad per elaborare, suonare e registrare la chitarra, il basso o un altro strumento anche in mobilità, aggiungendo pedali virtuali, effetti degli amplificatori e altri suoni particolari senza aver bisogno di nient’altro che un iRig (in vendita anche su Amazon) per poter collegare lo strumento allo smartphone o al tablet. Maggiori informazioni qui.

Invece SampleTank per iOS costa 25 dollari ma con l’offerta lo pagate 14,99 dollari. C’è in sconto anche la versione “Expanded” e quella “All Sounds” entrambe a metà prezzo (32,99 dollari invece di 64,99 dollari). Si tratta di un’app che include dentro oltre 2.300 strumenti, diventando così una workstation di suoni tra le più avanzate per iPhone e iPad. Permette di registrare in MIDI fino a 8 tracce insieme per creare in mobilità melodie, riff e groove, ma chiaramente anche brani completi. Maggiori informazioni qui.

Infine Syntronik per iOS è scontato a metà prezzo ed è disponibile in quattro diverse opzioni: c’è la versione base a 7,99 dollari anziché 15 o il suo aggiornamento “Deluxe” a 9,99 dollari invece di 20, oppure c’è la versione CS a 49,99 dollari (invece di 100) e l’aggiornamento “Deluxe” a 9,99 dollari invece di 20. Per chi non lo conoscesse, è un sintetizzatore che include alcune dei synth più iconici mai esistiti, campionati con precisione per permettere di simulare i loro suoni con qualsiasi tastiera collegata all’iPhone e all’iPad. Maggiori informazioni qui.

La promozione come dicevamo è valida fino al 2 novembre e potete accedervi cliccando direttamente qui.