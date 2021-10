Xiaomi 11 Lite 5G NE è in sconto di 55 euro, correte a comprarlo

Tra i terminali più gettonati di questo 2021 Xiaomi Mi 11 Lite. Ancor di più, adesso, l’ultimo modello Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, una versione riveduta e potenziata dell’ottimo modello base. Al momento si acquista in super offerta con uno sconto di 50 euro. Il prezzo parte così da 314 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Per chi se lo fosse perso, stiamo parlando dell’ultimo della famiglia 11 Lite. Perde il prefisso e diventa Xiaomi 11 Lite 5G NE, senza il “mi” che ha connotato i predecessori. Mantiene un’estetica elegante, racchiusa in un corpo leggero, spesso appena 6.81mm e con un peso di soli 158 grammi. Proprio il peso è uno degli elementi di forza di questo terminale. Ma non solo.

Ed infatti, gode di DotDisplay AMOLED da 6.55 pollici, con supporto TrueColor a 10-bit e Dolby Vision. Quanto al reparto multimediale, vanta una fotocamera principale da 64MP, un’ultra-wide angle da 8MP e una telemacro da 5MP. Inoltre, è dotato di una serie di funzionalità tra cui la modalità one-click AI cinema, filtri video cinematografici e una nuova modalità Vlog.

Al suo interno una CPU Qualcomm Snapdragon 778G 5G, batteria da 4.250mAh e caricatore veloce da 33W.

Xiaomi 11 Lite New Edition, questo il significato del suffisso NE, si acquista solitamente a un prezzo di partenza di 399 euro, ma al momento è in sconto di 55 euro. Grazie a questo sconto è possibile acquistare la versione 6+128 GB a 314 euro, la versione 8+128 GB a 344 euro e la versione 8+256 GB a 394 euro.

Clicca qui per comprare.