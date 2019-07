Amazon sconta fino al 25% gli iPhone, ribassi su iPhone XS, iPhone XR e iPhone 8

Da qualche giorno Amazon non sposta i suoi prezzi sui prodotti Apple in maniera significativa, ma a ben cercare chi vuole risparmiare qualche occasione la trova sempre. È questo quel che si deve concludere facendo una “gita” nelle varie vetrine iPhone del rivenditore on line. Gli smartphone della Mela, infatti, per alcune configurazioni e colori sono proposti a prezzi molto interessanti con ribassi anche del 25%. Spiccano, tra gli altri, l‘iPhone XR da 128 Gb venduto a 150 euro meno del prezzo di listino dell’iPhone XR 64 GB (-21%) e i 200 euro meno del prezzo di listino di iPhone XS Max da 256 GB

Da notare che alcuni di questi iPhone sono oggi a prezzi più bassi di quelli che hanno avuto durante l’ondata di sconti di fine giugno e anche a prezzi più bassi delle offerte del giorno che sono state lanciate poco dopo. Per qualcuno di questi modelli si tratta anche del prezzo più basso in assoluto.

Vediamo qui di seguito i migliori affari di questa mattina, ordinati per prezzo

