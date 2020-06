iMac 2020 con nuovo design potrebbe essere così

Al contrario degli iPhone di cui emergono praticamente ogni anno schemi tecnici, calchi, modelli e altro ancora, purtroppo per gli iMac questa fuga di notizie solitamente non si verifica, così non sorprende che un grafico appassionato di Apple si sia messo al lavoro per offrire tre soluzioni diverse di come potrebbe essere il nuovo iMac 2020, atteso alla WWDC20 del 22 giugno con design rinnovato.

Gli unici indizi emersi finora sul possibile cambio di look e design di iMac 2020 sono concentrati in un breve post su Twitter di Sonny Dickson, secondo il quale il reparto design di Cupertino impiegherà uno stile che riprende quello di iPad Pro, incluse le cornici più sottili intorno allo schermo. Così il grafico che si firma FrankySavvy propone tre diverse soluzioni alternative.

Nella prima immagine che riportiamo in questo articolo il computer tutto in uno è immaginato con cornici e bordi sottili intorno a tutto il display. Il design è chiaramente ispirato a iPad Pro, anche per gli angoli smussati. I bordi sottili intorno al display sono molto simili a quelli di iPad Pro, ma che richiamano anche Apple Pro Display XDR, che però è caratterizzato da angoli squadrati. Dal monitor professionale che accompagna Mac Pro, il grafico prende ispirazione anche per un cambio di design del piedistallo, da anni affusolato e con bordi arrotondati, qui invece molto più squadrato e lineare.

Anche le altre due varianti immaginate di iMac 2020 mantengono tutte le caratteristiche fin qui descritte, con l’eccezione della cornice sul lato inferiore dello schermo. Nel primo caso infatti è completamente assente, mentre nel secondo caso risulta molto simile a quella attuale, un ampio bordo in metallo in cui spicca al centro il logo della Mela morsicata. La terza opzione, quella preferita dallo stesso grafico che ha pubblicato il suo lavoro in un post sul forum di MacRumors, mostra invece un bordo sotto al display molto più sottile di quello attuale, sempre con il logo Apple al centro.



Mancano ormai pochi giorni al keynote Apple WWDC20 del 22 giugno: salvo ulteriori fughe di notizie in rete prima dell’evento, non dobbiamo attendere molto per scoprire cosa Apple ha in serbo per il computer all in one di quest’anno.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulla conferenza Apple WWDC20 è riassunto in questo articolo.