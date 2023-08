Cosa significa il simbolo "E" negli album di Apple Music?

A fianco del titolo di un album/alcuni brani di Apple Music o dell’iTunes Store potreste avere notato la presenza di una piccola icona, un simbolo con la lettera “E” (fate riferimento all’immagine che riportiamo qui in basso).

Cosa significa la “E”: è una indicazione che Apple riporta per far capire all’utente che l’elemento in questione contiene contenuti espliciti (ad esempio, testo).

Alla luce degli attuali standard e canoni etico-culturali, e delle scelte e delle opinioni dei singoli genitori, le registrazioni potrebbero non corrispondere al genere che questi vorrebbero far ascoltare ai propri figli.

È possibile impedire la riproduzione di questi contenuti in Apple Music, limitando l’accesso a contenuti espliciti. Su iPhone basta aprire Impostazioni, selezionare “Tempo di utilizzo”, selezionare “Restrizione contenuti e privacy”, attivare l’opzione “Restrizione contenuti e privacy”, selezionare “Musica, Podcast, News, Fitness” e scegliere tra “Per tutti” o “Espliciti”.

La stessa opzione è disponibile nelle preferenze di iTunes (per le vecchie versioni di macOS o su Windows).

Su Mac la funzione in questione si richiama da Impostazioni / Preferenze di Sistema, attivando “Tempo di utilizzo”, da qui “Contenuti e privacy” > “Restrizioni Store” e attivando o disattivando l’opzione “Consenti contenuti espliciti in Musica, Podcast e News”.

Limitare i contenuti spesso lascia il tempo che trova e ovviamente bisogna tenere conto del contesto: alcune parole, frasi o suoni potrebbero risultare offensive per i genitori se venissero sottolineate o enfatizzate, ma potrebbero non esserlo se fossero in secondo piano o in parti non significative del testo. Sono importanti anche il contesto dell’artista che esegue il brano e le aspettative del suo pubblico. testi spesso sono suscettibili di diverse interpretazioni. Le parole possono avere diversi significati. Inoltre, le parole non possono essere analizzate separatamente dalla musica che le accompagna. Un testo accompagnato da una musica particolare può essere percepito in modo diverso rispetto allo stesso accompagnato da musica dolce e piacevole.

Funzionalità che promettono di limitare l’ascolto di frasi esplicite non sono una scienza esatta: il contesto, la frequenza e l’enfasi sono ovviamente importanti: riferimenti isolati o incomprensibili a determinati materiali potrebbero non meritare l’attenzione data da questo contrassegno.

