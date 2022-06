Apple, torna l’iniziativa del Campo Estivo per le famiglie

Anche quest’anno la Mela ha attivato i campi estivi Apple, corsi gratuiti negli Apple Store dedicati ai ragazzi e alle famiglie, con sessioni settimanali dal 20 giugno al 31 agosto.

Giunto alla sua ventesima edizione, il Campo Estivo Apple sarà nuovamente in presenza con un nuovo formato di due ore pensato appositamente per le famiglie.

Chi partecipa alle sessioni avrà l’occasione di creare un fumetto digitale sulla salvaguardia del pianeta. Genitori e tutori possono registrarsi già da ora a questo indirizzo.

“Negli ultimi 20 anni questo programma speciale ha offerto uno spazio unico di connessione e apprendimento nei nostri store di tutto il mondo”, ha riferito Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail + People della Mela, “e siamo entusiasti di poter riproporre nuovamente queste esperienze”. E ancora: “Non vediamo l’ora che i partecipanti e le loro famiglie scatenino la propria immaginazione e imparino dai nostri team e gli uni dagli altri”.

Quest’anno il team di Creative Pro proporrà una nuova attività dal titolo “Lab arte: Un’avventura a fumetti con la tua famiglia”. Dopo aver pensato a una storia sul tema della salvaguardia del pianeta, i partecipanti e le loro famiglie usciranno dallo store portando con sé un iPad per cercare ispirazione nell’ambiente circostante. I partecipanti useranno iPad Pro e Apple Pencil per scattare foto e aggiungere disegni, fumetti o adesivi alla loro storia originale.

Il Campo Estivo Apple è pensato per ragazzi da 8 a 12 anni e per i relativi genitori e responsabili. Le sessioni si svolgeranno negli store e all’aperto, e i gruppi avranno l’opportunità di apprendere dal team Apple specializzato e gli uni dagli altri. I dispositivi per partecipare a questa avventura in famiglia saranno messi a disposizione durante le sessioni.

Oltre alle sessioni negli Apple Store, è disponibile anche una nuova Guida da campo da scaricare. Questa esperienza include 20 attività da svolgere a casa su iPad, pensate per educare e stimolare la creatività di famiglie, bambini e bambine di tutto il mondo.