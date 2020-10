In arrivo su Apple TV + Platonic, serie tv comica con Seth Rogen

Direttamente dal cast di Neighbors – Cattivi vicini, tornano insieme sul piccolo schermo Seth Rogen e Rose Byrne: i due attori stanno preparando il loro ritorno su Apple TV+, con una nuova serie tv comica che si intitolerà Platonic.

Per ora non sono trapelati i dettagli relativi a questo show destinato alla piattaforma di tv in streaming di Apple. E’ certo però che Platonic sia una serie prodotta per Apple da Sony Pictures Television, complessivamente composta da 10 episodi di mezz’ora.

Byrne e Rogen – l’attore che ha dato il suo volto ironico, graffiante per molti versi irriverente a Wozniak nel film |Steve Jobs – interpreteranno una coppia di amici d’infanzia, migliori amici, che si incontrano dopo tanto tempo, diventati ormai degli adulti. Il loro nuovo incontro sarà l’occasione per riparare la frattura che li ha portati al litigio e a non rivedersi più per molto tempo, ma contemporaneamente metterà in discussione le scelte fatte e destabilizzerà l’equilibrio della vita di ciascuno.

Per la data del lancio di Platonic si dovrà attendere. Platonic sarà presentato in anteprima insieme alle prossime serie Apple original, tra cui Physical con Rose Byrne, The Afterparty di Chris Miller e Phil Lord, Shmigadoon! un progetto di commedia musicale prodotto da LLorne Michaels, Sig. Corman, diretto scritto e prodotto da Joseph Gordon Levitt e le serie di ritorno come Ted Lasso e Mythic Quest: Raven’s Banquet.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac e Apple TV sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e watchOS 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti.