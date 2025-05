In macOS Apple blinderà anche gli Appunti

Apple ha recentemente avvertito gli sviluppatori di un cambiamento in arrivo nella futura versione di macOS: nell’elenco degli aggiornamenti di AppKit, framework per creare interfacce per i computer Apple, si legge di nuove regole riguardanti gli Appunti.

Ora le app possono accedere ai contenuti degli Appunti, memorizzando anche la cronologia di quanto copiato. Questo però può comportare potenziali problemi, per esempio rendendo noti dati a nostra insaputa ad applicazioni malevole, incluse informazioni come il nome utente o una password copiata in memoria.

Con una prossima versione di macOS sarà quindi possibile capire se un’app accede agli Appunti, in questo modo l’utente potrà scegliere se confermare oppure negare l’autorizzazione.

Ricordiamo che un sistema di autorizzazioni simili a quelle in arrivo su macOS è già presente su iPhone, sin dalla versione iOS 14, successivamente migliorato con iOS 16. Sullo smartphone Apple viene mostrato un avviso quando qualche app copia dagli Appunti.

Le richieste dei permessi per il copia e incolla appaiono solo quando le app cercano di accedere agli Appunti direttamente. Invece le richieste non compaiono quando è l’utente a selezionare l’opzione “incolla” nel menu pop-up che appare quando si evidenzia un testo o quando si interagisce con app che mettono a disposizione l’opzione Incolla.

Quando in macOS il nuovo livello di sicurezza sarà attivato vedremo probabilmente una finestra di dialogo in più da convalidare quando qualche app cerca di copiare qualcosa dagli Appunti, oltre che qualche opzione aggiuntiva in più da selezionare durante l’installazione della futura versione di macOS.

Per il momento Apple non ha specificato da quale versione di macOS sarà presente la novità, ma è probabile che la novità sarà attiva dal successore dell’attuale macOS Sequoia, atteso in autunno.

iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16, sono le future versioni dei sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac che dovremmo vedere in anteprima alla WWDC (conferenza sviluppatori) di giugno.