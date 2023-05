In sconto il videocitofono Arlo, solo 149 euro su Amazon

Se siete sempre alla ricerca del pezzo mancante per la vostra casa smart, allora potreste considerare di installare anche un video citofono. Tra i brand più noti in questo c campo sic puramente Arlo, conosciuto anche e soprattutto per le proprie telecamere di sicurezza. Al momento, il video citofono è in sconto del 38% e si acquista a 149 euro direttamente su Amazon a questo indirizzo.

Tra i suoi punti di forza la semplice installazione, anche perché grazie alla batteria ricaricabile non ha bisogno di essere collegato alla corrente. E’, possibile, però collegarlo anche rete elettrica per tenerlo in carica senza preoccupazione del livello di carica della batteria.

La vera chicca, però, è la possibilità di video chiamata diretta al cellulare (Sip). Questo vuol dire che il citofono chiamerà direttamente il cellulare degli utenti non appena viene premuto il pulsante, senza che sia necessario attendere l’apertura di un’app.

Offre un angolo di visualizzazione singolo quadrato con rapporto di aspetto 1:1 e supporta anche i piani di servizio Arlo Secure che sbloccano funzionalità avanzate della videocamera in grado di personalizzare il livello di sicurezza.

a livello tecnico, la camera offre un’immagine nitida della persona alla tua porta giorno o notte con video HD 1080p con HDR e visione notturna. Naturalmente, incorpora anche un sensore di movimento che invia una notifica all’app sullo smartphone non appena viene rilevato il movimento.

Base Arlo

Per usare il video citofono non è necessario utilizzare la base Arlo, che però serve per incrementarne le possibilità. Ad esempio, quest’ultima consentirà la compatibilità con HomeKit o per registrare i video in locale sulla scheda di memoria microSD.

La stazione è compatibile, oltre che con il video citofono Arlo, anche con le telecamere di Sicurezza Arlo HD, Pro, Pro2, Pro3, Pro4, Ultra, Ultra2, Floodlight, Essential Indoor, e Wire-Free.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda il video citofono Arlo lo trovate in sconto su Amazon a 149 euro direttamente a questo indirizzo.

Se volete abbinargli la base per implementare le funzioni HomeKit e registrazione in locale, allora potrete acquistare anche la relativa base, sempre in sconto su Amazon del 40% a questo indirizzo.