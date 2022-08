In un brevetto Apple il monitoraggio della pressione arteriosa con un sensore a liquido

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto di Apple che fa riferimento a “dispositivi di misurazione della pressione arteriosa” e in particolare a un dispositivo per la misurazione arteriosa che sfrutta un sensore riempito di un liquido, collocato in un cinturino.

Lo riferisce il sito PatentlyApple spiegando che nel brevetto della Mela si evidenzia la possibilità di ridurre le complessità tipiche degli strumenti di misurazione della pressione sanguigna mediante un particolare cinturino con incastonata una sorta di pompa con una camera gonfiabile da poggiare al polso dell’utente. Da quanto sembra di capire, è possibile riempire di liquido la camera per avviare la misurazione, e questa può sgonfiarsi una volta terminata la misurazione. Al termine della misurazione, compare la lettura finale sul display dell’Apple Watch.

Il brevetto è ricco di dettagli sul funzionamento del sistema ma essenzialmente permetterebbe di monitorare parametri importanti per chi soffre di ipertensione ma anche per chi vuole semplicemente monitorare la salute per tenere i valori sotto controllo.

Apple al momento offre funzionalità per rilevare aritmie cardiache come la fibrillazione atriale (FA), la funzionalità di notifica di ritmo cardiaco irregolare, l’app ECG per generare una forma d’onda dell’elettrocardiogramma (ECG) simile a un elettrocardiogramma a singola derivazione, e nei dispositivi più recenti funzioni per il monitoraggio del sonno e per misurare i livelli di ossigeno nel sangue.

Da tempo circolano voci secondo le quali Apple è al lavoro su funzionalità avanzate che potrebbe consentire il monitoraggio glicemico continuo con Apple Watch, il monitoraggio della camminata e altro ancora.

Man mano che le possibilità offerte da Apple Watch migliorano, cresce anche l’integrazione con hardware e software orientato alla salute, e diversi elementi dimostrano il sempre maggiore interesse dell’azienda verso questo settore, con l’obiettivo di una espansione ancora più grande in tale direzione.

Come sempre, ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.