Apple assume sempre più specialisti nel settore salute

Da anni si vocifera di Apple sempre più focalizzata nel settore salute e a confermarlo in passato è stata anche la D.ssa Dumbul Desai, Vice Presidente della Casa di Cupertino responsabile di una divisione ad hoc dell’azienda.

Man mano che le possibilità offerte da Apple Watch migliorano, cresce anche l’integrazione con hardware e software orientato alla salute, e diversi elementi dimostrano il sempre maggiore interesse dell’azienda verso questo settore, con l’obiettivo di una espansione ancora più grande in tale direzione.

Il sito statunitense Macrumors evidenzia trend redatti da Linkedin dai quali emerge che nel corso dell’ultimo anno le offerte di lavoro di Apple nell’ambito salute sono cresciute di oltre il 220%, con una parte significativa di nuovi annunci notati negli ultimi mesi. Le richieste da parte di Apple per il settore salute sono state il segmento in più rapida crescita nell’ultimo anno, seguite da richieste di personale per il settore vendite e da IT specialist quali esperti in cloud computing e sicurezza.

Apple ha negli ultimi anni intensificato l’interesse in ambito salute, in gran parte per merito di Apple Watch, trasformando questo dispositivo in uno strumento con maggiori funzionalità specifiche, con nuovi sensori come quello dedicato alla misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue, e funzionalità sul dispositivo per mostrare notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa e ritmo cardiaco irregolare.

Altro segnale evidente del maggiore interesse di Apple nel settore salute è il recente arrivo di Alex Gorsky – presidente e CEO di Johnson & Johnson – nel Consiglio di Amministrazione della Mela.

Tim Cook ha parlato di Gorsky come “un visionario del settore salute”, evidenziando “la sua straordinaria competenza, esperienza e passione per la tecnologia alla causa del miglioramento della qualità della vita”, entusiasta di accoglierlo nel consiglio “consapevole che tutti noi potremmo trarre benefici dalla sua leadership ed esperienza”.

Per quanto concerne le offerte di lavoro di Apple, molte di queste riguardano la ricerca sanitaria in generale e non tanto ruoli per lo sviluppo di specifici prodotti. Apple ha investito massicciamente nella ricerca sanitaria con Research, app che permette di raccogliere dati utilizzati nell’ambito di vari studi (es. qui e qui). I dati ottenuti dalle ricerche di cui si occupa Apple potrebbero essere sfruttati per integrare nuove funzionalità sui iPhone e Apple Watch.

Tutte le notizie relative all’ambito della salute e dei suoi legami con la tecnologia si possono trovare nella sezione dedicata di Macitynet.