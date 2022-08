Un documentario su John McAfee in arrivo su Netflix

“Running With The Devil: The Wild World of John McAfee” è una nuova produzione che arriverà su Netflix, un documentario che racconterà la vita di John McAfee, defunto programmatore e fondatore dell’omonima azienda, tra le prime a produrre software antivirus per PC.

McAfee è stato l’ideatore dell’antivirus omonimo, uno dei software più venduti dall’azienda che – fondata nel 1987 all’apice del suo successo fu acquistata da Intel nel 2010 per 7,68 miliardi di dollari.

Tra le varie vicende di John McAfee, il coinvolgimento in due cause legali con un dipendente infortunato e per la morte di uno studente nella sua scuola di volo. Dopo aver venduto le sue proprietà, si trasferì in una villa in Belize investendo in attività quali na fabbrica di sigari, la distribuzione di caffè, una compagnia di taxi e una società di ricerca farmaceutica. Nel 2012 un suo vicino di casa fu trovato morto, ucciso da un colpo di arma da fuoco. La polizia sospettò di McAfee, che spesso aveva litigato con l’uomo, ipotizzando anche un coinvolgimento in un traffico di droga ma McAfee sostenne invece di essere vittima di una ritorsione da parte del corpo di polizia beliziano Gang Suppression Unit. Fuggito dal Belize, si rifugiò in Guetamela dove fu arrestato per essere estradato negli Stati Uniti.

Nell’ottobre del 2020 fu arrestato a Barcellona mentre si stava per imbarcare su un volo per Istanbul con un passaporto britannico. In precedenza il dipartimento di Giustizia USA aveva emesso un mandato d’arresto accusando l’imprenditore di evasione fiscale e mancata compilazione delle dichiarazioni dei redditi tra il 2016 e il 2018, oltre a non avere dichiarato 23 milioni di utili ottenuti tramite criptovalute.

John McAfee morì nel 2021 a 75 anni in circostante non del tutto chiare in un carcere in Spagna: da poco un tribunale di Madrid aveva autorizzato la sua estradizione negli USA e in un comunicato l’autorità giudiziaria della Catalogna aveva riferito di un probabile suicidio.

Il documentario verrà trasmesso su Netflix a partire dal 24 agosto.