Apple ha dominato il mercato indossabili nel 2020

La posizione dominante di Apple nel mercato smartwatch non è stata scalfita nel quarto trimestre del 2020. A riferirlo sono gli analisti di IDC in una nota diffusa, tra gli altri, dal sito Macrumors.

Secondo i dati di IDC, Apple ha spedito 55,6 milioni di dispositivi indossabili nel quarto trimestre 2020, dato che corrisponde al 36,2% di quota di mercato. Il dato è uguale al market share del quarto trimestre 2019, ma la spedizione complessiva di dispositivi è cresciuta rispetto alle 43,7 milioni di unità del quarto trimestre dell’anno precedente. I competitor della Casa di Cupertino sono molto lontani dai numeri di Apple. Per Xiaomi si stimano spedizioni pari a 13,5 milioni di dispositivi indossabili, e l’8.8% di market share; per Samsung si stimato 13 milioni di dispositivi e per Huawei si parla di 10,2 milioni di unità.

Le spedizioni di Apple Watch sono cresciute grazie anche ai diversi intervalli di prezzo di Apple Watch Series 6, SE e Series 3, e quelle di dispositivi per l’ascolto quali AirPods, AirPods Pro e AirPods Max, accessori che hanno visto una impennata nel trimestre in oggetto.

Secondo IDC, in tutto il 2020 Apple ha spedito 151,4 milioni di dispositivi indossabili, con il 34,1% di market share. Xiaomi si colloca al secondo posto nella classifica dei vendor di dispositivi di questo tipo per il 2020 con 50,7 milioni di unità spedite; seguono Huawei e Samsung con, rispettivamente, 43,5 milioni e 40 milioni di unità.

Apple non fornisce numeri specifici sulle vendite di Apple Watch e AirPods e i dati si IDC fanno riferimento a stime. A gennaio, annunciando i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2021, conclusosi il 26 dicembre 2020, Apple ha riferito di un nuovo record per gli indossabili. Il business intorno alle sole attività che riguardano questo settore corrisponde a quello di un’azienda nell’elenco Fortune 120 (l’elenco delle migliori 120 aziende stilate da Fortune).

L’Apple Watch, in particolare, continua ad estendere la sua portata e il 75% degli utenti che ha comprato un Apple Watch nell’ultimo trimestre lo ha fatto per la prima volta.