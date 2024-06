L’aspirapolvere verticale senza fili INSE S10 è in sconto a 107 €

Pubblicità

L’aspirapolvere automatico è molto comodo perché vi tiene pulita la casa quando non ci siete, ma se avete bisogno di fare in fretta perché sono in arrivo degli ospiti, per pulire al volo poche stanze oppure raccogliere lo sporco caduto dalla tavola, allora vi farà certamente più comodo un aspirapolvere verticale come il modello INSE S10 attualmente in promozione.

Innanzitutto è senza fili, quindi vi basta mantenerlo sempre carico per averlo pronto all’occorrenza, senza avere l’inciampo e i limiti dettati da un cavo con o senza prolunga. La batteria si ricarica completamente in 4,5 ore ma già in mezz’ora è in grado di recuperare il 50% di energia, e quando è completamente carica offre fino a 50 minuti di autonomia, sufficienti quindi anche per tutta la casa.

Si può regolare su tre livelli di potenza, aumentando così l’aspirazione a discapito dell’autonomia, adattando così la pulizia in base alle esigenze del momento.

I filtri si possono lavare sotto l’acqua corrente e nonostante il motore da 350 Watt che promette una aspirazione massima di 30.000 Pa, è abbastanza silenzioso (circa 65-70 dB).

Il serbatoio per la raccolta dello sporco è da 1,2 litri e in dotazione ci sono 9 accessori che permettono di usare l’aspirapolvere praticamente ovunque, dai pavimenti a divani e materassi, compresi tappeti e zone strette come gli interni dell’auto.

Tra le comodità, il blocco per il grilletto, in modo da mantenere l’aspirapolvere attivo senza dover tenere schiacciato il pulsante di avvio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 125 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 15% andando a spendere intorno ai 107 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.