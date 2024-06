Apple non darà Apple Intelligence agli Europei per colpa dell’Europa

Pubblicità

Niente Apple Intelligence in Europa nè a breve nè a medio termine. L’abbiamo scritto e sottolineato più e più volte qui su Macitynet. Ma ora c’è anche la conferma ufficiale con una nota di Apple stessa che dice proprio quello che abbiamo anticipato nei giorni scorsi.

Più sorprendente sono le ragioni che Cupertino adduce: la colpa sarebbe della legge europea sui DMA che non permette ad Apple di garantire la necessaria sicurezza. Non quindi per ragioni meramente tecniche, come era facilmente intuibile e razionale pensare, quali l’addestramento del Larga Language Models che al momento sono stati adeguati (ancora in maniera incompleta) all’Inglese americano, per capacità dei server e per questioni di sviluppo dei software necessari.

In base a quello che si apprende da Bloomberg e dal Financial Times, Apple Intelligence per funzionare in Europa sarebbe necessario «ridurre la sicurezza dei servizi e dei prodotti e a comprometterne l’integrità in maniera che mette a rischio la privacy e la tutela dei dati dei clienti».

Oltre ad Apple Intelligence sarebbero posticipati anche l’iPhone Mirroring e SharePlay, due altre funzioni che in realtà non sembrano avere a che fare con l’Intelligenza Artificiale (e che già sapevamo che sarebbero stati in ritardo)

Apple non specifica in che modo dovrebbe essere “degradata” la sicurezza di prodotti e servizi ma l’accusa di attentare alla sicurezza dei clienti, nei confronti del DMA non è nuova. Anche quando Apple è stata costretta ad aprire il mercato delle applicazioni a terze parti proprio a causa del DMA ha sottolineato che ci sarebbero stati problemi di sicurezza.

Suona strano, o forse no, l’accusa di Apple nei confronti del DMA come causa di problemi e ritardo giunge mentre risuonano voci attendibili di una salatissima multa che Cupertino (con altri giganti dell’IT) starebbe per ricevere a causa di quella che l’Ue ritiene il mancato rispetto del DMA.