Intel Core HX sfiderà M1 in PC workstation e portatili

Intel ha annunciato nuovi processori di 12a generazione HX indicati come ideali per workstation portatili e notebook per il gaming. La gamma di chip Intel HX consiste in due nuovi Core i9, tre i7 e due i5, tutti accomunati da un Thermal Design Power base di 55 watt con possibilità di arrivare fino a 157 watt per il Max Turbo Power (MTP) e sbloccati anche per l’overclock.

Intel dichiara che la progettazione di questi chip è basata sulle varianti desktop dei processori Alder Lake, integrando ottimizzazioni specifiche per computer portatili. Il modello Intel Core i9-12900HX vanta 8 core ad alte prestazioni e 8 core ad alta efficienza energetica, 30MB di cache L3 cache e frequenza base di 2,3GHz.

La variante “workstation” i9-12950HX è identica al precedente ma vanta il supporto per la memoria ECC fino a 128GB e la tecnologia vPro (interessante per le imprese per la gestione remota e funzionalità intrinseche legate alla sicurezza). Simili le differenze tra i7-12850HX e i7-12800HX (sempre 8P-Core+8E-Core) ma con 25MB di cache L3 e frequenza di clock base rispettivamente di 2.1GHz e 2GHz.

Invece nel modello Intel Core i7-12650HX non sono presenti due performance core, arriva a 24MB di cache L3, non è possibile attivare l’overclock e la frequenza base è di 2GHz. Il modello base della gamma Intel HX è Core i5-12600HX, con quattro performance core e otto efficient core, 16GB di cache L3, frequenza base di 2.5GHz;

Nella variante 8-core i5-12450HX sono presenti lo stesso numero di core divisi in ugual misura tra quelli ottimizzati per le prestazioni e quelli per l’efficienza, integra 12MB di cache L3 e la frequenza base è di 2.4GHz. La variante i5-12600HX vanta la tecnologia vPro e il supporto per la memoria ECC.

I chip in questione offrono grafica integrata con Intel Arc A. La gamma di processori Intel HX supporta fino a quattro unità M.2, capacità di espansione con doppio controller Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, e un massimo di 16TB di storage locale.

I nuovi processori Intel Core 12a gen serie HX arriveranno su notebook o workstation di fascia alta; i primi prodotti sul mercato con queste CPU saranno macchine di ASUS, HP, Lenovo, MSI, Gigabyte e Dell; disponibilità effettiva e prezzi non sono stati al momento comunicati.

Sembra che per costruire i processori Meteor Lake Intel impiegherà stabilimenti e tecnologie di TSMC , gli stessi o molto simili a quelli impiegati da Apple per costruire i suoi processori Serie A per iPhone e iPad e Apple Silicon per Mac.