L’app pCloud è ottimizzata per Mac Apple Silicon

pCloud è una società che ha sede in Svizzera e offre un servizio di archiviazione sul cloud di facile uso che vanta protezione TSL/SSL, crittografia, autenticazione a due fattori e altre caratteristiche di rilievo dal punto di vista della sicurezza.

L’accesso è multi-dispositivo, permettendo di accedere a tutti i file su qualsiasi dispositivo, anche in viaggio. Il sistema di archiviazione è accessibile dal web ma anche con una applicazione dedicata per sistemi mobile e desktop. Usando l’app è possibile sfruttare funzionalità di ricerca e filtri, funzioni di condivisione dei file, link condivisi e diretti, sincronizzazione, versioning (le varie versioni dei file restano memorizzate per un determinato periodo di tempo e non bisogna preoccuparsi se c’è la necessità di trovare una versione precedente di un lavoro).

Dalla pagina dei download dell’app è ora possibile scaricare due versioni dell’app per computer, una per i Mac con CPU Intel e l’altra per i Mac con processoree M1 e altre varianti di Apple Silicon.

L’app pCloud sfrutta macFUSE per l’integrazione con Finder e anche se questo componente open source è ottimizzato per Apple Silicon, richiede ad ogni modo una riduzione delle funzionalità di sicurezza di macOS per la sua installazione.

pCloud si distingue dai suoi concorrenti per i prezzi, che comprendono offerte “a vita” interessanti. I prezzi partono da 175 € per 500 GB di spazio di archiviazione a vita, e 350 € per 2 TB a vita nel cloud. Sono previste anche offerte con piani annuali a partire da 50€ per 500 GB, e anche offerte mensili, a partire da 5€ per la stessa capacità di archiviazione. Non mancano offerte Familiy, per condividere il proprio spazio con fino a quattro membri della famiglia, infine Business per permettere a più utenti aziendali di collaborare.

