Intervista a Netatmo su Matter, il futuro comune della smart home è una opportunità per tutti

Durante la presentazione ufficiale dello standard Matter di cui vi abbiamo riportato nelle ore scorse abbiamo incontrato Florian Deleuil Vice Presidente Product Management in Netatmo sulle prospettive dell’azienda che si dedica da 10 anni alla smart home e che è da qualche anno parte integrante della multinazionale Legrand nello stesso gruppo che comprende anche la nostra Bticino con cui Netatmo stessa collabora da tempo.

Florian si occupa della gestione dei progetti per la smart home ed è in Netatmo da circa 8 anni e con l’esperienza per raccogliere il testimone dal fondatore Fred Potter che dal 2021 è entrato in Apple come Hardware Engineer trasmettendo alla folta schiera di giovani collaboratori il know how per affrontare le sfide degli anni 2020 in stretta collaborazione con i reparti di sviluppo e ricerca di Legrand e Bticino.

Florian, al momento come Netatmo avete un solo prodotto compatibile direttamente con Matter e con Thread nel vostro parco prodotti. E’ una sorta di dimostrazione del vostro impegno futuro o un prodotto che può funzionare nell’ecosistema della vostra smart home?

Rappresenta entrambe le cose. Da una parte testimonia il nostro forte supporto a Matter: come ben sapete Netatmo da sempre realizza prodotti in grado di funzionare con Homekit, Alexa e Google ma per gestire la compatibilità con i 3 sistemi ogni volta dovevamo ricominciare da capo nello sviluppo del software per 3 volte. Con Matter ora il nostro lavoro è pià semplice e dobbiamo fare il lavoro una sola volta e questo è un grosso vantaggio per aziende come la nostra.

Come Netatmo siamo nel progetto Matter fin dall’inizio e lo stesso si dica per la nostra azienda Madre Legrand: Bruno Vulcano, che è capo della ricerca e sviluppa di Legrand Group è il presidente del Consorzio CSA che ha sviluppato Matter.

Dall’altra abbiamo iniziato la nostra avventura con Thread e Matter con questo sensore perché pensiamo che la smart home finalmente può essere davvero smart: non ci sarà bisogno di utilizzare il proprio iPhone o la propria voce anche se è ovviamente molto facile e immediato ma la smart home sarà in grado di prendere decisioni in base alla vostra presenza e al vostro comportamento ovviamente in base alle vostro regole.

Per ottenere questo c’è bisogno di sensori e quello che abbiamo presentato è un sensore con doppio rilevamento: un sensore di presenza ed uno di contatto porta finestra in modo che l’utente possa far sapere alla smart home: “se sono qui accendi il riscaldamento” oppure “se non sono qui spegni il riscaldamento e le luci” e questo può avvenire stanza per stanza grazie a questo prodotto e grazie al fatto, che, attraverso Matter il nostro sensore è in grado di comunicare con tutti i marchi sul mercato.

Cosa succederà agli altri prodotti della linea Netatmo? Li renderete compatibili direttamente con Matter?

In realtà tutti i prodotti della gamma Netatmo, compresi quelli realizzati con Legrand e Bticino (Living Now, Living light, Matix, telecamere etc): se ad esempio avete una Videocamera con sirena da esterno di Netatmo potete vederla allo stesso tempo su Apple TV, su un iPhone, su Android, Echo Show o uno schermo con Assistente Google.

In realtà con Matter le cose cambieranno in meglio (dal punto di vista della privacy e della connettività n.d.r.) per gli utenti Amazon e Google: attualmente le informazioni utilizzano le API sul cloud e le informazioni viaggiano verso i server di AWS e Alphabet e poi tornano verso la vostra casa: domani queste informazioni saranno “locali” come sta accadendo in questo momento con Apple Homekit.

Questo ovviamente permetterà alla smart home di essere più indipendente dalla connessione Internet, la connessione è diretta e se per caso avete un blackout della connessione il tutto continuerà a funzionare perché la connessione con i border router (Echo show, Homepd Mini, Apple TV etc…) è diretta e locale.

Matter è di fatto un protocollo per permettere a due dispostivi di comunicare tra loro in una rete locale. Nelle specifiche di matter non ci sono le specifiche per il controllo da remoto o su come creare le automazioni: queste sono parte di ciascun ecosistema.

Diciamo che rispetto all’uso dei dati locali Matter è tale e quale ad Homekit!

Assoutamente super-simile ma open source.

Parliamo di mercato e di concorrenza, con l’arrivo di Matter arriveranno sul mercato diversi competitori con prodotti più economici e allo stesso modo compatibili. Che succederà alle aziende come Netatmo che si basano su standard di qualità più elevata? Come potranno restare competitive?

Dal punto di vista di Netatmo questa evoluzione non rappresenta un problema ma una opportunità e per i nostri clienti: siamo già compatibili con i principali assistenti domotici, siamo super concentrati sulla sicurezza e sulla qualità e sul design con prodotti premium con una continuità di servizio difficilmente paragonabile se pensiamo che il nostro primo prodotto è stata una stazione meteo da mettere in rete (da qui il nome Netatmo n.d.r.) e lo stiamo ancora aggiornando per farlo funzionare con i sistemi di oggi.

Allo stesso tempo pensiamo che si aprano nuove opportunità per un mercato ancora più grande in cui inserire i nostri prodotti: si pensi al fatto che molte periferiche non erano compatibili con Samsung Smartthings e d’ora in poi si potranno controllare con il loro Hub, i loro monitor e TV con Hub incorporato.

Visto che per essere inclusi in Matter è necessario essere dotati di Bluetooth per l’inclusione diretta come periferica cosa succederà ai vostri gateway per la smart home connessa come Living Now, Living light with Netatmo che hanno Wi-Fi e Zigbee ma non Bluetooth? Avrete una nuova versione del gateway?

In realtà il nostro Gateway per le serie civili By Netatmo è già su Google, Amazon e Apple Homekit e quindi non è necessario cambiarlo perchè viene già visto dagli assistenti per la smarthome. Zigbee non scomparirà visto che ci saranno sempre delle periferiche basato su questo sistemi (si pensi anche a Hue Philips ndr).

E’ possibile che in futuro si vedano delle serie civili “with Netatmo” su Thread?

Non lo sappiamo al momento, sicuramente l’utilizzazione di Thread è un modo per comunicare più direttamente e a basso consumo con Matter (senza bridge) ma ogni tecnologia va utilizzata per il massimo rendimento.

Per fare un esempio abbiamo tutta la nostra serie di valvole termostatiche che comunicano con il gateway attraverso un wireless proprietario sugli 800 MHz: questa soluzione ci permette di collegarci con stanze molte lontane tra loro e con la caldaia che può stare in cantina magari senza un rete mesh thread che ci permette di diffondere l’infrastruttura della smart home. Al momento la riteniamo la soluzione più efficiente e sapendo che con il nostro bridge wi-fi saremo compatibili con Matter. Quindi avremo un sistema di valvole termostatiche compatibii con Matter indirettamente attraverso il bridge.

Per tornare a “with Netatmo” per le serie civili Bticino e per gli utenti Homekit abbiamo due questioni: l’installazione Homekit può lavorare fianco a fianco con quella Matter e troveremo tutti i dispositivi collegati nell’applicazione Casa su Mac, iPad, iPhone etc.

Dopo il sensore presentato qui e ad IFA 2022 è possibile che arrivino presto nuovi prodotti Netatmo compatibili con Matter?

Ovviamente stiamo lavorando in questo senso ma dobbiamo anche tenere conto che l’introduzione di Matter avverrò gradualmente visto che si attendono le specifiche da rispettare per intere classi di prodotto come ad esempio le Telecamere che come noto fanno parte della nostra offerta. Finché non saranno note le specifiche relative non possiamo programmare una reale transizione. Nei fatti finche all’interno della casa o nel giardino non avremo una infrastruttura basata su thread ricorreremo anche a sistemi di trasmissione wireless proprietari. Teniamo conto del fatto che Thread lavora sulle frequenze di 2.4 GHz per ragioni di compatibilità internazionale sulle frequenze “aperte” e usa una rete mesh per diffondersi in tutta la casa.

Ultimo aspetto che non abbiamo trattato è quella della sicurezza, quali sono i vantaggi di Matter in questo campo?

Matter è uno standard basato su IP e compatibile con gli indirizzi IPV6 con tutti gli oggetti che vengono inclusi in sicurezza: è molto simile come concezione ad Homekit anche perché come abbiamo detto la comunicazione tra gli oggetti avviene solo a livello locale all’interno di una rete chiusa attraverso Thread o Wi-Fi sia direttamente che con i bridge.

La sicurezza è un elemento fondamentale perché come è possibile osservare in questa conferenza di lancio di Amsterdam Matter non interessa soltanto l’orizzonte del consumer ma anche quella dei servizi, del commercio B2B ed il primissimo esempio in cui i tutti gli attori del mondo della smart home e del mondo che ci gira intorno. Matter è sicuramente una iniziativa che richiederà tempo per la sua piena implementazione ma se siamo in pochi andiamo sicuramente più veloci, se lavoriamo tutti insieme andiamo più lontano.