Da CARSUN il compressore portatile è servito in offerta a 25 euro

Utile per qualsiasi occasione, se volete mettere nello zaino un compressore portatile per gonfiare la camera d’aria della bici, della moto o dell’auto in caso di emergenza, CARSUN ve ne propone uno ad appena 25 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

E’ piuttosto compatto grazie a misure pari a 16×4,4×6,7 mm e pesa appena 380 grammi. Si capisce subito che si tratta di uno strumento che potete portare con voi in qualsiasi occasione, che occupa poco spazio e non pesa tanto. E’ alimentato da una batteria ricaricabile da 2.000 mAh, quindi si può usare ovunque perché non c’è bisogno di una presa elettrica; in più usa una porta USB-C, quindi si ricarica come un cellulare e può essere alimentato persino da una powerbank.

Non solo, propone anche una torcia, utile in caso di emergenza, anche per illuminare le ruote, nel caso in cui se ne avesse necessità per gonfiarle al buio.

Lo schermo incorporato mostra il livello di pressione in tempo reale, oltre a mostrare il target obiettivo impostato. Ha una potenza massima di 87 PSI, perciò è in grado di gonfiare anche lo pneumatico di un’automobile.

Secondo le specifiche pubblicate dal distributore, impiega 6-7 ore per gonfiarsi, e può erogare aria per un massimo di 12 minuti circa.

In dotazione ci sono diversi ugelli per poter collegare il compressore alle varie tipologie di camera d’aria, così da poter gonfiare auto, moto, biciclette, pallini, salvagenti e altro ancora.

Il compressore elettrico portatile CARSUN costa solitamente 58 euro, ma al momento è in sconto del 56%, quindi lo pagate appena 25,14 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.