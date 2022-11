Xiaomi, un concept di smartphone con obiettivo intercambiabile

Il nuovo Pixel 7 Pro di Google integra uno zoom 30x e vanta la possibilità di catturare dettagli nitidi anche da lontano. Per quanto riguarda Apple da tempo circolano voci secondo le quali con l’iPhone 15 potrebbero arrivare le lenti periscopiche, obiettivi che si basano su un prisma che riflette la luce su più obiettivi interni a 90 gradi rispetto al sensore della fotocamera, permettendo alla lunghezza dell’obiettivo di essere molto più lunga di un teleobiettivo, elemento che si tradurrebbe in uno zoom ottico di qualità elevata, e rivaleggiare con lo zoom del Pixel 7 Pro e del Samsung Galaxy S22.

Sul social cinese Weibo è apparso un messaggio di Xiaomi con un riferimento ad un concept di telefono, indicato dal tag #Xiaomi 12SUltra concept machine #, un presunto dispositivo in lavorazione nei laboratori della multinazionale cinese che punta a integrare per prima un obiettivo Leica sul telefono superando limiti intrinseci delle attuali fotocamere integrate negli smartphone. L’idea è quella di fondere due elementi insieme (un telefono e componenti normalmente usati nelle fotocamere mirrorless e reflex digitali), per ottenere un dispositivo per l’imaging che rappresenterebbe un balzo nel settore e che potrebbe essere un nuovo trend per il settore.

Per dovere di cronaca, Sony ha in passato tentato un simile approccio (un obiettivo con integrato sensore, batteria e card e che sfruttava la connessione allo smartphone agganciato per fare da monitor) ma non ha avuto successo.

Xiaomi vanta effettivamente collaborazioni con Leica e ha sufficiente potenza di fuoco dal punto di vista del marketing per poter fare leva su un prodotto del genere. Resta da capire se il mercato accetterebbe una soluzione di questo tipo, in considerazione anche di costi elevati e limiti intrinseci che soluzioni del genere ad ogni avrebbero rispetto a soluzioni native. Resta anche l’ipotesi che si tratti solo e soltanto di operazioni di marketing messe in piedi per impressionare potenziali utenti e dimostrare presunte capacità di innovazione.

A fine ottobre Xiaomi ha presentato Redmi 12 con fotocamera da 200MP e ricarica da 210W. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Xiaomi sono disponibili a partire da questa pagina del nostro sito.