iOS 13 è sul 55% dei dispositivi Apple presentati negli ultimi quattro anni

iOS 13 è ora installato fino ad oggi sul 55% dei dispositivi Apple presentati negli ultimi quattro anni. Il dato emerge dalle ultime indagini pubblicate da Apple su una pagina web dedicata agli sviluppatori, statistiche dalle quali apprendiamo che sul 38% di questi dispositivi è ancora presente iOS 13 e sul 7% altre versioni.

Se si tiene conto di tutti i dispositivi (e non solo quelli presentati negli ultimi quattro anni), iOS 13 è installato sul 50% dei devie, iOS 12 sul 41% e versioni precedenti di iOS sul 9%.

Il ritmo di adozione di iOS 13 è in linea con l’adozione di iOS 12 lo scorso anno, arrivato al 53% di utenti nello stesso lasso di tempo. Quest’anno ha denominato il sistema operativo per iPhone e iPad in modo diverso e quello per iPad (iPadOS) è stato distribuito con tempistiche differenti. Secondo Apple sul 41% degli iPad degli ultimi quattro anni è ora presente iPadOS, il 51% è ancora con iOS 12 e sul restante 8% sono presenti versioni precedenti di iOS. Su tutti gli iPad in generale, iPadO è presente sul 33% dei dispositivi, iOS 12 sul 51% e sul 16& sono presenti versioni precedenti di iOS.

L’adozione a gonfie vele di iOS 13 era stata già notata a una settimana dal rilascio di questo sistema: a sette giorni dalla disponibilità per tutti l’adozione iOS 13 aveva già lievemente superato quota 20%.

Merito del successo le numerose novità introdotte da Apple con iOS 13 ma probabilmente anche al rilascio a breve distanza di vari aggiornamenti che la società ha distribuito già a partire da martedì 24 settembre.

Tutto quello che c’è da sapere su iOS 13 è riassunto in questo approfondimento.