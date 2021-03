iOS 14.5 blocca il tracciamento di AirTag contro gli stalker

Nella beta 3 di iOS 14.5 e iPadOS 14.5, Apple ha integrato la nuova Item Safety Feature, in italiano Funzionalità di Sicurezza Oggetti, una opzione che permette di bloccare il tracciamento di AirTag e altri dispositivi simili, per ragioni di privacy e sicurezza. Ricordiamo che gli AirTags sono piccoli accessori da applicare a valige, borse, chiavi e altri oggetti che l’utente vuole tenere sottocchio, dispositivi più volte indicati dalle indiscrezioni come imminenti, ma non ancora ufficialmente presentati.

Del nuovo interruttore individuato dallo sviluppatore Benjamin Mayo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che quando questo è attivo, iPhone fa presente che qualcuno ha collocato un vostro AirTag o altro tracker compatibile con la funzione “Dov’è”, impedendo la condivisione della localizzazione; cercando di disattivare l’interruttore, l’app “Dov’è” avverte che facendolo, “l’utente di un oggetto sconosciuto elencato all’interno di Dov’è, sarà in grado di individuare la vostra posizione”.

L’avviso precisa che, disattivando l’interruttore, il nostro iPhone non invierà più notifiche se viene individuato un elemento sconosciuto che si sposta con noi. La beta 3 di iOS 14.5, da poco nelle mani di sviluppatori e beta tester, include una nuova scheda “Oggetti” nell’app “Dov’è” che consentirà agli utenti di tenere traccia di attesi AirTag (il cui arrivo è da tempo indicato come imminente) e accessori simili di terze parti.

MacRumors riferisce di stringhe individuate in precedenza nella beta 1 di iOS 14.3: “Se ritenete che la vostra sicurezza è a rischio per via di questo oggetto, contattate le locali forze dell’ordine. Potreste avere bisogno del numero di serie di questo oggetto”. Inoltre, nel codice di iOS, si fa riferimento alla necessità per l’utente di imparare a disabilitare questo tipo di oggetti che, nel caso degli Airtag, richiede la rimozione della batteria in modo da impedire all’oggetto di continuare a inviare la propria posizione.

Tutto quello che sappiamo finora sul dispositivo trovatutto di Apple AirTag e il loro funzionamento è in questo approfondimento di macitynet.