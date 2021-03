Square compra la musica di Tidal per 297 milioni di dollari

Square, azienda di San Francisco che si è fatta notare per servizi finanziari e di pagamento attraverso dispositivi mobili, ha annunciato di aver sottoscritto un contratto definitivo per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Tidal, piattaforma di musica in streaming e intrattenimento, presentata come in grado di «Riunire fan e artisti attraverso musica, esperienze e contenuti esclusivi».

Square prevede di acquisire Tidal per 297 milioni di dollari, tra contanti e azioni, ottenendo così una quota di maggioranza considerevole, mentre le azioni restanti continueranno a essere detenute dagli attuali artisti azionisti. Tidal opererà autonomamente all’interno di Square, insieme agli ecosistemi dei rivenditori e degli utenti di Cash App.

Square presenta l’operazione con parole altisonanti, affermando che l’acquisizione sosterrà la sua mission, ovvero «L’emancipazione economica per un nuovo segmento verticale: i musicisti». Square di Jack Dorsey (tra le altre cose, il CEO di Twitter) porterà dunque a termine l’acquisizione ereditandola da Jay-Z che a sua volta l’aveva comprata nel 2015 per 56 milioni di dollari.

La piattaforma – almeno nel nostro Paese – è meno nota rispetto a Spotify, YouTube Music e Apple Music, ma vanta un catalogo con oltre 70 milioni di brani con audio in streaming di alta qualità, 250.000 video, performance dal vivo e podcast originali. A conclusione dell’acquisizione, Jay-Z entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Square.

