iOS 15.4 indica supporto per visore e notifiche da web app

Le versioni beta dei sistemi operativi Apple contengono molto spesso indizi di novità in arrivo, questo vale anche per iOS 15.4 ora nelle mani di sviluppatori e beta tester registrati al programma di beta pubbliche Apple: all’interno del codice sono stati individuati indizi per il supporto di un visore di realtà mista (XR) e anche per abilitare le notifiche push per le web app.

Partiamo dalla novità Apple più attesa da anni a questa parte: per la prima volta in iOS 15.4 sono state individuate le API WebXR che offrono supporto per visori di realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR). La sigla XR indica infatti la realtà mista, termine che indica la fusione tra elementi del mondo reale e digitale. Più in particolare vengono indicati tre elementi essenziali per le esperienze di realtà mista: percezioni ambientali, metodi di input avanzati e anche elaborazione basata sul cloud.

All’interno di iOS 15.4 beta le API WebXR per il supporto di un visore sono disabilitate di serie, ma anche quando vengono attivate non risultano al momento indicati visori AR e VR supportati da iOS. Impossibile non associare questo indizio con il primo visore Apple che secondo le fonti più attendibili sarà svelato entro quest’anno o al massimo nel 2023.

Sempre in iOS 15.4 sono stati scoperti indizi di nuove funzioni in arrivo per i siti web e le web app. In particolare è indicato il supporto per le icone universali personalizzate, in questo modo lo sviluppatore non è più costretto a inserire codice per aggiungere una icona specifica sia per i siti web che per le web app.

Mentre in Safari su macOS le notifiche push sono supportate quando la pagina del sito web in questione è in background e in alcuni casi anche quando è chiusa, Apple non ha finora reso disponibile questa funzione in Safari su iOS.

Lo sviluppatore Maximiliano Firtman segnala che iOS 15.4 beta aggiunge i pulsanti Built-in Web Notification e le API Push all’interno di WebKit Experimental Features nelle impostazioni di Safari. Entrambe le funzioni non sono al momento funzionanti, ma si tratta di un chiaro segnale che Apple ha intenzione di abilitare le notifiche push per siti web e web app anche in iOS.

