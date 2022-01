Controllo Universale funziona nelle beta di iPadOS e macOS

Finalmente Universal Control, in italiano Controllo Universale, è attivo e funziona nelle ultime beta rilasciate da Apple nelle scorse ore del sistema operativo iPadOS 15.4 e anche di macOS Monterey 12.3, entrambi al momento disponibili nella prima versione beta riservata esclusivamente agli sviluppatori.

Si tratta di una delle funzioni più interessanti e attese che permette di controllare più Mac e iPad con una sola tastiera e un solo mouse. Inzialmente svelata durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC di giugno 2021 con arrivo indicato per l’autunno, ma successivamente posticipata fino alla primavera di quest’anno.

È la prima volta che Apple ha integrato e attivato il supporto a Universal Control in iPadOS e macOS: se la fase di beta test procederà senza intoppi, Controllo Universale sarà attivato e funzionante per tutti gli utenti quando Apple rilascerà le versioni definitive di iPadOS 15.4 e macOS 12.3 Monterey.

Gli sviluppatori che hanno già accesso a iPadOS 15.4 e macOS 12.3 in beta possono già attivare Controllo Universale: a breve Apple rilascerà anche le beta pubbliche di questi due sistemi operativi permettendo agli utenti registrati di provare le nuove funzionalità.

Su Mac è possibile attivare l’opzione (dopo avere installato l’ultima beta di macOS) aprendo Preferenze di Sistema > Schermi e aprendo le opzioni Avanzate; su iPad andando su Impostazioni > Generali > AirPlay e Handoff: è presente una nuova sezione dedicata.

Here it is. Universal Control in real life. pic.twitter.com/1LPlwa07qY

— Chance Miller (@ChanceHMiller) January 27, 2022