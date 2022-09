iOS 16 è disponibile per il download e l’installazione

Il nuovo iOS 16 è disponibile: Apple ha rilasciato pochi minuti fa la nuova versione del sistema operativo, dando corso a quanto annunciato all’evento di presentazione Far Out di mercoledì 7 settembre, quando la data di rilascio era stata svelata per la prima volta nel contesto della presentazione degli iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Fino ad oggi iOS 16 è stato disponibile solo in versione preliminare per sviluppatori e beta tester, ora invece la versione definitiva del sistema operativo può essere scaricata e installata da tutti gli utenti di iPhone.

Le nuove funzioni sono moltissime. Ne parliamo nel dettaglio e con tutti gli approfondimenti necessari nella nostra guida da cui apprenderete non solo tutte le novità in arrivo, ma anche quali sono i telefoni compatibili. In sintesi qui vi diciamo che grazie al nuovo iOS 16 avrete funzioni come:

Ora che iOS 16 è disponibile per il download e prima di scaricare, vi consigliamo anche di dare un’occhiata al nostro articolo che vi dà qualche consiglio su cosa fare prima di affrontare il download e soprattutto prima dell’installazione.

Un aspetto importante da tenere sempre in considerazione ogni volta che arriva un nuovo sistema operativo è che si deve avere un pizzico di cautela. Se usate applicazioni critiche attendete che siano aggiornate. Se l’uso di iPhone per voi è vitale, allora potrebbe essere una buona idea attendere comunque alcuni giorni per il download.

Se siete tra i dubbiosi e potete aspettare, disattivate gli aggiornamenti automatici come vi spieghiamo qui.

Chi si sentisse pronto può procedere a verificare se il sistema operativo è effettivamente disponibile ricorrendo al pulsante che troverete in Generali –> Aggiornamenti. Apple infatti rilascia l’update “a blocchi” e potrebbe non essere immediatamente disponibile anche dalla vostra postazione. Per poter procedere subito la carica della batteria di iPhone e iPad deve essere superiore al 50%, in alternativa il dispositivo deve essere collegato all’alimentatore.

E iPadOS 16?

Tradizionalmente iPadOS è sempre stato rilasciato in contemporanea con iOS, ma quest’anno non sarà così: iPadOS 16 arriverà più tardi, ad ottobre.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch –Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.