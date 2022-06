iOS 16, alcune funzioni richiedono iPhone XR o superiori

Escludendo purtroppo gli iPhone 7, il prossimo iOS 16 supporterà iPhone 8, iPhone X e modelli più recenti, ma prima di gioire il consiglio è quello di continuare a leggere questo articolo: alcune delle nuove funzioni richiederanno iPhone XR, iPhone XS, o terminali più recenti.

Alcune funzionalità saranno disponibili solo per iPhone con chip A12 Bionic o versioni successive. Tra le prime novità esclusive di questi dispositivi vi è quella che permette di estrapolare testi dai frame dei video. Anche le Azioni rapide in Live Text di iOS 16 richiedono iPhone XR, XS e seguenti, così come la funzione Emoji nei testi. Quest’ultima, permetterà di inserire emoji quando si inviano messaggi con Siri.

Tra le altre funzioni iOS 16 che non saranno disponibili per tutti anche quella che permette di scoprire le funzionalità delle app tramite richiesta vocale a Siri. Ancor più importante, probabilmente, la nuova esperienza di dettatura, che permette di muoversi fluidamente tra voce e tocco, potendo selezionare il testo mentre si detta, così da modificarlo o integrarlo.

Anche la funzione che permette di Aggiungere farmaci usando la fotocamera di iPhone funzionerà solo su dispositivi più recenti. Ancora, la Ricerca di immagini in altre app con iOS 16 funzionerà soltanto su iPhone con chip A12, così come i miglioramenti alla Ricerca visiva si applicheranno ai dispositivi più recenti.

Tra le altre novità esclusive anche le didascalie live: le trascrizioni verranno generate automaticamente in tempo reale per gli utenti sordi o ipoudenti in modo che possano seguire più facilmente conversazioni, audio e video. Questo avverrà soltanto su iPhone 11, iPad con chip A12 Bionic o un Mac con CPU Apple. Da ricordare, però, che tale funzione sarà disponibile solo in inglese, in Canada e negli Stati Uniti.

Ci sono delle funzioni che saranno esclusive per i modelli di iPhone 13, e successivi, come rileva 9to5Mac. La prima è la sfocatura in primo piano nelle foto ritratto: la modalità Ritratto consente di sfocare gli oggetti in primo piano di una foto per un effetto di profondità di campo dall’aspetto ancor più realistico.

Infine la qualità migliorata durante la registrazione in modalità Cinema: quando si registrano video in modalità Cinema su iPhone 13 e iPhone 13 Pro, l’effetto profondità di campo sarà più preciso per gli angoli del profilo e intorno ai bordi di capelli e occhiali, ma solo su iPhone 13 e modelli più recenti.

