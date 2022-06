Apple criticata perché iOS 16 non supporta iPhone 7

iOS 16 porterà importanti modifiche e funzionalità di personalizzazione alla schermata di blocco, cambiamenti tanto attesi in Messaggi, come la possibilità di contrassegnare come non letti i messaggi e modificarli o cancellarli dopo l’invio: questo, però, non sarà possibile su tutti gli iPhone: iOS 16, infatti, non supporterà iPhone 7, 7 Plus, e modelli precedenti.

Gli utenti hanno chiesto a lungo ad Apple di dare loro più controlli di personalizzazione su iOS, e adesso che Apple lo sta finalmente facendo con iOS 16, resteranno delusi i possessori di dispositivi più datati. iPhone 7 e iPhone 7 Plus sono stati rilasciati a settembre 2016. Il modello iPhone 7 Plus è stato il primo iPhone a presentare una configurazione della fotocamera a doppio obiettivo, ed entrambi i modelli sono stati i primi a sbarazzarsi del pulsante Home fisico per sostituirlo con uno tattile.

Dopo il keynote WWDC 2022 di lunedì 6 giugno, gli utenti di iPhone 7 hanno condiviso la loro disapprovazione online per il mancato supporto all’aggiornamento all’ultimo sistema operativo Apple. Anche perché, non è possibile che il mancato supporto sia dovuto alla poca potenza del chip A10 Fusion di iPhone 7 e iPhone 7 Plus. E, infatti, iPad di sesta e settima generazione che hanno lo stesso chip di iPhone 7, supporteranno iPadOS 16.

Perfino iPad di quinta generazione, che presenta il chip A9 meno potente rispetto al chip A10 Fusion di iPhone 7, supporterà iPadOS 16. Certo, iOS e iPadOS sono sistemi diversi, ma condividono molte delle stesse funzionalità e la stessa tecnologia sottostante.

In teoria, Apple avrebbe potuto supportare iPhone 7 e iPhone 7 Plus con iOS 16, disabilitando alcune delle funzionalità che richiederebbero più sforzo CPU. In questo modo, gli utenti di iPhone 7 avrebbero potuto comunque beneficiare di miglioramenti a prestazioni e sicurezza offerti da iOS 16, nonché delle migliorie in Messaggi, che non richiedono un’intensa quantità di lavoro della CPU.

Limitare alcune funzioni a dispositivi più recenti è una scelta che Apple ha fatto in passato e farà proprio con iOS 16. Peraltro, come riportato da MacRumors nei mesi scorsi, era plausibile che grazie alla memoria più elevata di iPhone 7 Plus, almeno questo avrebbe mantenuto il supporto a iOS 16. Per molti, allora, la scelta di non far supportare iOS 16 a iPhone 7 deve essere rintracciata in altri motivi: in molti accusano Apple di voler spingere gli utenti a comprare un nuovo dispositivo.

