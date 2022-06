iOS 16 fa la traduzione al volo nella Fotocamera di iPhone

Disinstallate pure Google Traduttore perché con iOS 16 questa applicazione perde un altro dei suoi più grandi vantaggi che deteneva sulla concorrenza: con la nuova versione del sistema operativo in arrivo questo autunno, Apple infatti ha trasferito le sue tecnologie di traduzione a livello di sistema, permettendo all’app Fotocamera di diventare molto di potente e versatile.

Già da qualche anno si può usare l’app Fotocamera non solo per scattare foto e riprenere video, ma anche per leggere i QR Code e, da questo autunno con iOS 16, sarà possibile sfruttarla per ottenere la traduzione al volo i testi contenuti intorno a noi.

Così un viaggiatore può tranquillamente leggere quel che c’è scritto in una insegna, in un cartellone pubblicitario, nel menu di un ristorante (inclusa la conversione dei prezzi) o nelle indicazioni stradali, senza dover ricopiarne a mano i testi o, come accennavamo in apertura, utilizzare altre applicazioni.

La nuova funzione di traduzione aggiunta all’app Fotocamera di Apple per scattare fotografie permette anche di fare un rapido fermo-immagine in modo tale da visualizzare più comodamente la traduzione sovrapposta al testo ed eventualmente ingrandire la scena.

Con iOS 16 Apple ha anche aggiunto una serie di nuove azioni rapide che possono essere utilizzate in combinazione con questa funzione per espanderne ulteriormente le capacità. In pratica l’app adesso è in grado persino di individuare dati particolari da foto e video come le informazioni sui voli o sulle spedizioni, le valute e i link, che vengono correttamente interpretati e tradotti in pulsanti che l’utente può cliccare per monitorare voli e pacchi, convertire le unità di misura e visitare i siti web.

Ricordiamo che Apple ha un’app denominata Traduci disponibile a partire da iOS 14 con cui è possibile tradurre testi e parlato (anche in tempo reale) in diverse lingue.

iOS 16 è disponibile in beta 1 da pochi giorni e di conseguenza può essere installato soltanto dagli iscritti all’Apple Developer Program (qui le linee guida di Apple).

