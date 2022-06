Con le API RoomPlan si creano planimetrie 3D direttamente da iPhone e iPad

Tra le nuove API (interfacce di programmazione) che Apple mette a disposizione c’è RoomPlan, permettendo agli sviluppatori di usare lo scanner LiDAR di iPhone e iPad per creare la planimetria 3D di una stanza, aggiungendo dettagli come le dimensioni e il tipo di mobili presenti.

Presentata nell’ambito della WWDC 2022 (conferenza per sviluppatori) RoomPlan è indicata come una tecnologia legata alla Realtà Aumentata che aiuta a raccogliere dati su una stanza e ciò che è contenuto in essa.

In una pagina dedicata sul sito di Apple dedicato agli sviluppatori, la Mela spiega che le API RoomPlan possono essere di aiuto per creare planimetrie, e sfruttate da app per il settore immobiliare e dell’accoglienza che hanno la necessità di comprendere com’è fatta una stanza e gli elementi contenuti al suo interno.

La scansione in 3D di spazi interni è indicata come una funzionalità utile anche nell’ambito della progettazione architettonica e flussi di lavoro con l’interior design.

Utilizzando iPhone e iPad che integrano sensori LIDAR (Light Detection and Ranging), è possibile mappare in 3 dimensioni l’ambiente circostante (il sensore, sfruttando un impulso laser, misura la distanza dagli oggetti circostanti fino a 5 metri, eseguendo velocemente la lettura, calcolando la distanza da oggetti e punti nell’ambiente tenendo conto del tempo impiegato dalla luice per “rimbalzare”), creando una mappa di profondità 3D o un modello 3d che tiene conto di arredamento, muri, porte, finestre e così via e consentire di sfruttare il modello 3d nei propri progetti.

Le planimetrie possono essere esportare in formati quali USD e USDZ e importate in software per l’elaborazione 3D quali Cinema 4D e AutoCAD, con il modello che consente di spostare liberamente in superfici orizzontali e verticali adattandosi allo spazio e alla prospettiva sia in profondità che in altezza.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.