iOS 16 include lo sfondo dei pesci pagliaccio del primo iPhone

La prima e l’ultima volta che si è visto lo sfondo dei pesci pagliaccio è stato durante la presentazione di Steve Jobs del primo iPhone nel 2007. Sono passati 15 anni dall’introduzione del primo rivoluzionario iPhone che ha stravolto in un colpo solo telefoni e smartphone, internet mobile, app e negozi digitali, piani tariffari e gli ormai dimenticati dispositivi digitali tascabili.

Per celebrare la ricorrenza Apple ha incluso nell’ultima beta di iOS 16 una sorta di easter egg, una piccola sorpresa, un omaggio dedicato al primo iPhone, ma anche al leggendario Steve Jobs: si tratta di una nuova versione rimasterizzata dell’immagine di sfondo che mostra due pesci pagliaccio, lo stesso primo wallpaper di iPhone visto durante la presentazione di Steve Jobs del 2007.

La curiosità legata al wallpaper è che in realtà questa immagine di sfondo non è mai stata inclusa di serie nella versione finale di iPhone e del suo primo sistema operativo una volta iniziata la commercializzazione.

Da allora il mitico sfondo con i pesci pagliaccio non si è più visto, rientrando a pieno titolo nell’album delle foto ricordo di quel giorno memorabile, la nascita di iPhone e il cambio epocale di Apple. Fino ad arrivare in queste ore: 9to5Mac rileva che non tutti gli sviluppatori riescono a visualizzare lo sfondo dei pesci pagliaccio all’interno di Impostazioni, Sfondo in iOS 16 beta versione tre.

Purtroppo se l’immagine non è subito presente, sembra non ci sia modo di farla comparire, suggerendo così anche la possibile presenza di un bug. Riportiamo lo storico wallpaper in questo articolo: da qui è possibile scaricare l’immagine di sfondo in alta risoluzione con i due pesci pagliaccio, con un click destro del mouse e poi scegliendo Salva immagine. Da iPhone e iPad con un tap prolungato per salvare il wallpaper e poi impiegarlo come sfondo sul proprio iPhone.

