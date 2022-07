iOS 16 permetterà di gestire carte di credito virtuali con Safari

Tra le novità di iOS 16, alcune riguardano Apple Pay, con API dedicate ai pagamenti direttamente dal cruscotto con CarPlay, il tracciamento degli ordini dal Wallet, e Apple Pay later che permette di suddividere gli acquisti di prodotti Apple in piccole rate senza costi né interessi.

Dalla beta 3 di iOS 16 emerge una ulteriore novità: sembra che Apple abbia integrato in Safari la possibilità di sfruttare carte di credito virtuali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza con lo shopping online.

Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che alcune banche e fornitori di carte di credito offrono opzioni di questo tipo con numeri “usa e getta”, una carta virtuale che una volta effettuato il pagamento risulta estinta e quindi non c’è modo di clonarla né il rischio di ricevere addebiti indesiderati. L’opzione in questione è offerta da alcuni istituti, una speciale carta virtuale, idonea per effettuare una transazione singola e che dopo il pagamento, non consente ulteriori operazioni.

Come è facile immaginare una carta digitale usa e getta si appoggia a una carta fisica, e offre il numero di 16 cifre, data di scadenza e un CVV o CVC2 differenti rispetto a quelli della carta reale o “carta di appoggio”. La peculiarità di questo sistema è che la carta virtuale si estingue e perde la sua validità subito dopo l’utilizzo.

Secondo alcuni riferimenti individuati in iOS 16, Safari offrirà il supporto alle carte digitale usa e getta, e naturalmente il sistema sarà sfruttabile anche con Apple Pay offrendo un numero di carta diverso per ogni transazione, meccanismo utile per gli acquisti nei siti dove Apple Pay non è accettato. Il sistema operativo offrirà il riempimento automatico dei campi, indicando di volta in volta i diversi numeri generati, senza bisogno di indicarli manualmente.

La soluzione in questione è utile ad esempio, per fare un acquisto su siti web sconosciuti: se i dati della carta dovessero essere intercettati, gli eventuali truffatori non potrebbero comunque utilizzarli, proteggendo la propria carta di credito o debito associata al proprio conto.

Per sapere tutto di iOS 16 vi rimandiamo alla nostra sezione dedicata al nuovo sistema operativo di Apple.