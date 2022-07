1Control apre anche il cancello di casa con Telepass Next

1Control amplia le sue soluzioni di aperture smart con Telepass Next, che adesso vi permetterà di aprire anche il cancello di casa, porte e basculanti senza l’utilizzo di un telecomando dedicato e separato, semplicemente con il nuovo Telepass Next, il dispositivo smart di Telepass che offre servizi digitali a portata di auto tra i quali adesso anche 1Control.

Dopo Silca, Pilomat e Maserati, la collaborazione tra 1Control e Telepass permette di ampliare le sue soluzioni di apertura smart. Adesso 1Control entra a far parte dei servizi digitali offerti da Next, il dispositivo ideato da Telepass, pensato per permettere agli utenti la gestione di varie operazioni – dai pagamenti alla richiesta di assistenza – direttamente dalla propria automobile.

Grazie a Next sarà possibile aprire il proprio cancello o basculante senza l’utilizzo di telecomandi, in maniera automatica. Il dispositivo permette infatti di memorizzare e quindi aprire fino a 4 cancelli, che vengono riconosciuti grazie al GPS integrato.

Con l’arrivo di Telepass NEXT infatti, Telepass e 1Control danno ai propri clienti la possibilità di un accesso ancora più comodo, poiché integrato in un sistema che consente di effettuare anche altre operazioni in maniera rapida, sicura ed efficace, il tutto senza staccare le mani dal volante della propria automobile. Lo stesso concetto che è alla base del nostro lavoro quotidiano: trovare soluzioni che semplifichino al massimo la vita delle persone, facendo diventare l’utilizzo della tecnologia un‘abitudine quotidiana

In questo modo 1Control fa il suo ingresso nel mondo della mobilità integrata con Telepass NEXT, la prima soluzione al mondo in grado di racchiudere in un unico dispositivo assicurazione, telematica, telepedaggio. Nel mese di giugno 1Control ha presentato la serratura smart Dory per aprire e chiudere la porta via smartphone. Invece a maggio è iniziata la raccolta fondi di 1Control per rendere facili e smart porte, basculanti, cancelli e ogni serratura, sia per la casa smart che per aziende.

Per la domotica in chiave Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple TV e Apple Watch è possibile consultare questa guida di macitynet. Invece per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.