iotty, l’interruttore smart italiano ora funziona con i comandi rapidi di Siri

iotty annuncia il rilascio di due nuove funzionalità nella propria app che permettono agli interruttori smart Wi-Fi iotty di funzionare con i comandi vocali rapidi di Siri.

Ricordiamo che iotty è una azienda italiana che con i suoi interruttori smart Wi-Fi ha riscosso grande successo su Indiegogo e poi negli Stati Uniti, per poi espandersi in Italia ed Europa: grazie alle due nuovità implementate nell’app si espandono le funzioni smart degli interruttori iotty.

Disponibile in automatico nell’applicazione ed esclusivamente su iPhone, il primo aggiornamento riguarda Siri Shortcut, ovvero la possibilità di creare comandi rapidi con l’assistente vocale di Apple.

A differenza di Alexa e Google Home che comandano l’interruttore con la loro app, Siri comunica direttamente tramite l’applicazione di iotty. Da ora, quindi, è possibile comunicare vocalmente con ogni singolo interruttore, creando scorciatoie univoche (shortcut) per ogni azione da eseguire. Basterà pronunciare “Hey Siri, accendi luci in cucina” e subito tutto si illuminerà. Visto che gli interruttori hanno in ogni caso la possibilità di funzionare anche come pulsanti o attivatori di scenari il “richiamo vocale” può essere qualsiasi… ad esempio “Ehi Siri sto per uscire nel patio” e far accendere una serie di luci di patio e giardino.

Ma le novità non sono finite. Un’altra implementazione utile e smart è la modalità ‘risposta ad un evento con timer’. Questa funzione rende ancora più facile la gestione di uno o più interruttori, impostando dall’app l’accensione o lo spegnimento delle luci in uno specifico ambiente della casa e dopo un determinato intervallo di tempo, a scelta tra 1/2/5/10/30 minuti.

Per esempio, al comando standard “accendi luci ingresso”, legato allo smart switch vicino alla porta di casa, adesso è possibile associare un timer che spegnerà le luci in modo automatico, magari dopo 1 minuto dopo il passaggio dell’utente. Analogamente si possono gestire scenari multipli, abbinando due azioni conseguenti tra loro, mettendo in collegamento due o più ambienti diversi come l’accensione delle luci delle scale e successivamente, trascorso il tempo stabilito tramite l’applicazione, quelle della camera da letto.



La modalità ‘risposta ad evento con timer’ offre anche un altro importante vantaggio, ovvero aiutare ad evitare inutili sprechi di energia.

Collegando allo spegnimento della luce in camera da letto uno scenario per spegnere anche tutte le luci in casa, si avrà sempre sotto controllo l’illuminazione domestica per dormire sonni tranquilli, con un occhio di riguardo su sprechi, consumi e bolletta.

L’app iotty Smart Home è disponibile sia per iPhone su App Store che per Android su Google Play Store. Gli interruttori smart iotty gestiscono facilmente luci interne ed esterne, cancelli automatizzati, serrande di garage, oscuranti e molto altro ancora. Al momento gli interruttori smart sono disponibili online sul sito ufficiale iotty.

Su Amazon Italia i prodotti iotty sono già disponibili con i modelli da un tasto, due tasti e fino a tre pulsanti. Al momento nel nostro Paese sono disponibili solo nelle colorazioni bianco e nero.