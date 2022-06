iPad 2022 economico sarà il primo USB-C e non solo

Apple sta lavorando al prossimo modello di iPad 2022 economico di decima generazione atteso con una serie completa di specifiche tecniche aggiornate e, presumibilmente anche un cambio di design, anche se quest’ultimo dettaglio per il momento è solamente ipotizzato e non ancora confermato.

Il dettaglio più interessante dell’identikit di 9to5Mac è che per la prima volta anche iPad 2022 economico abbandonerà il connettore Lightning proprietario di Cupertino per adottare il più diffuso, versatile e universale USB-C. Se la mossa sarà confermata l’intera gamma iPad di Apple diventerà USB-C, con l’abbandono completo di Lightning previsto nel 2023 con gli iPhone 15 USB-C.

Ricordiamo che nella famiglia iPad il passaggio a USB-C è iniziato nel 2018 con iPad Pro, poi iPad Air nel 2020 infine iPad mini nel 2021. L’arrivo di questa porta è una ottima notizia per gli utenti: oltre alla maggiore velocità nel trasferimento dati e più potenza per la ricarica, sarà possibile collegare al tablet più accessori e periferiche, in molti casi anche senza dover ricorrere agli adattatori.

Il modello attuale iPad 2021 economico ha uno schermo LCD da 10,2 pollici con risoluzione di 2.160 x 1.620 pixel: per iPad 2022 in arrivo è prevista la stessa risoluzione di iPad Air, quindi 2.360 x 1.640 pixel. Per questa ragione si ipotizza che lo schermo possa diventare leggermente più grande, tra 10,5” fino a 10,9”. Infine il processore Apple A13 verrà sostituito con il più recente e potente A14, così è lecito attendersi un miglioramento delle prestazioni di circa il 30% rispetto all’iPad economico attuale.

Come è già avvenuto per tutte le altre famiglie di iPad già aggiornate da Apple, anche il nuovo iPad 2022 economico otterrà per la prima volta la connettività cellulare 5G. Per il momento non emergono indicazioni di un nuovo design in arrivo, ma tenendo conto che cambieranno schermo e connettori è molto probabile che ciò avvenga.

Qui la guida di macitynet su quale iPad scegliere.