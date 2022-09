iPad Pro 2022, Logitech indica due modelli non annunciati

Ormai da mesi circolano anticipazioni sui nuovi tablet in arrivo da Apple, ma nelle scorse ore due nuovi iPad Pro 2022 non ancora annunciati dal colosso di Cupertino sono stati individuati nel sito web di Logitech in USA. La segnalazione arriva da 9to5Mac, da cui riportiamo una schermata: nel giro di pochi minuti dalla diffusione delle notizia i riferimenti ai due nuovi iPad Pro 2022 sono stati rimossi.

I modelli in questione erano indicati come iPad Pro 12,9 pollici di sesta generazione e iPad Pro 11 pollici di quarta generazione, entrambi contrassegnati con la dicitura presto in arrivo. I due riferimenti sono stati scoperti nell’elenco compatibilità dello stilo Logitech Crayon Digital Pencil, indicando così che il costruttore di accessori prepara il lancio di un nuovo modello del suo stilo dotato di connettore USB-C invece di Lightning.

Può darsi che Logitech abbia aggiornato la scheda prodotto tenendo conto delle novità iPad Pro 2022 previste in arrivo da mesi. Ma Apple e Logitech collaborano da anni per lo stilo Crayon e non solo, così i riferimenti possono anche provenire da notizie interne a cui Logitech potrebbe aver avuto accesso durante la a progettazione della nuova versione del suo stilo.

Purtroppo nel sito Logitech non sono stati individuati riferimenti al nuovo iPad economico di decima generazione, anche questo previsto in arrivo a ottobre con porta USB-C al posto di Lightning. Ricordiamo che Apple rilascerà iPadOS 16 a ottobre, posticipandolo rispetto a iOS 16 già rilasciato, senza dubbio in contemporanea con nuovi tablet.

