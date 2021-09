iPad mini 6 è diventato un Air mini nelle prime recensioni USA

Gli appassionati del più piccolo dei tablet Apple aspettavano da anni un aggiornamento consistente e finalmente è arrivato: le prime recensioni pubblicate in USA di iPad mini 6 evidenziano tutte le specifiche hardware e le nuove funzioni che Apple ha introdotto.

Brillano le prestazioni grazie al processore Apple A15 Bionic di ultimissima generazione, lo stesso impiegato in tutti gli iPhone 13, anche se con una frequenza di funzionamento leggermente inferiore. Lo schermo aumenta di dimensioni fino a 8,3 pollici, anche grazie al nuovo design che riduce bordi e cornici, e soprattutto eliminando il tasto Home, con la funzione di rilevamento impronte Touch ID ora integrata nel pulsante di accensione nel bordo superiore.

Ed è proprio grazie al nuovo design più moderno e al tasto di accensione con Touch ID integrato che iPad mini ora sembra un iPad Air in miniatura, incluso il supporto per Apple Pencil di seconda generazione e finalmente l’arrivo della porta USB-C in sostituzione di Lightning.

A ben vedere però iPad mini 6 supera addirittura l’attuale iPad Air a listino per quanto riguarda il processore più recente, connettività 5G e anche per Center Stage che mantiene sempre inquadrato chi parla durante le videochiamate, funzione assente su Air.

Se il dispositivo in sé è promosso senza esitazioni e praticamente su tutti i fronti vengono anche segnalati due contro: il prezzo che è aumentato rispetto alla generazione precedente e l’assenza di SmartConnector per le cover con tastiera alimentate direttamente dal tablet. Del resto sarebbe veramente scomoda una tastiera che vada a corrispondere alle dimensioni ridotte del tablet.

Quest’ultimo inconveniente, solo per gli utenti che prevedono di scrivere molto, naturalmente può essere risolto ricorrendo a tastiere Bluetooth esterne anche di dimensioni standard e pure con batteria, come indica Cnet.

Per quanto riguarda invece il prezzo l’aumento complica i confronti con gli altri modelli di iPad a listino ma, come sempre successo anche in passato, iPad mini 6 è il nuovo e migliore tablet di piccole dimensioni in commercio: gli utenti che amano questo formato e la sua portabilità non avranno dubbi sulla scelta.

