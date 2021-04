iPad mini 6 e iPad Pro 2021 potrebbero essere così

A giudicare dalle prime fotografie apparse in rete di iPad mini 6 e degli iPad Pro 2021, modelli non funzionanti impiegati da costruttori di accessori e cover, non sono in arrivo grandi novità sul fronte dell’aspetto esteriore e del design.

Il più piccolo dei tablet di Apple, atteso fin da marzo, appare nel mockup sostanzialmente identico a quello attuale, inclusi i grandi bordi sopra e sotto il display, quest’ultimo inoltre continua a ospitare il tasto Home. In sostanza questa prima foto di un modello non funzionante corrisponde in generale alla descrizione fornita dalle anticipazioni ma non tutti i dettagli tornano.

Questo perché più fonti diverse hanno indicato l’arrivo di uno schermo più grande, con diagonale compresa tra 8,4” e fino a 9”, che Apple dovrebbe implementare senza incrementare le dimensioni del tablet ma riducendo bordi e cornici. Per questa ragione non è dato sapere se il mockup delle foto che riportiamo in questo articolo, punta a un nuovo modello presto in arrivo, mentre il modello con schermo più grande potrebbe essere un futuro aggiornamento, magari con display mini LED, come più volte indicato da Ming Chi Kuo.

A differenza di iPad mini 6, i modelli non funzionanti degli iPad Pro 2021 corrispondono meglio alle anticipazioni. Anche qui non sono attese grandi novità in termini di aspetto e design che molto probabilmente risulteranno simili se non del tutto identici a quelli attuali. Il cambio più vistoso, sempre giudicando dalle immagini, risulta essere concentrato nel comparto fotocamere, con doppio obiettivo affiancato da sensore LiDAR e flash LED sia per il modello da 11 pollici che per quello top da 12,9”. Quest’ultimo, secondo quanto indica Ming Chi Kuo, è atteso con schermo basato su tecnologia mini LED, in grado di offrire più luminosità, maggiore contrasto e migliore riproduzione dei colori.

La differenza più visibile tra iPad Pro 2021 da 11” e quello da 12,9” è che la protuberanza del blocco fotocamere sul retro risulta meno sporgente sul modello più grande. Ma risulta difficile e potrebbe risultare ingannevole valutare questi dettagli di pochi millimetri in modelli non funzionanti, spesso realizzati sì a partire da schemi che presumibilmente emergono dai costruttori di accessori e cover, ma molto spesso sono costruiti in modo approssimativo e non certo con la stessa cura nell’assemblaggio a cui Apple ci ha abituati. Questo è dimostrato dall’assenza dello Smart Connector nel mockup di iPad Pro 12,9”.

Nonostante i dubbi e le imprecisioni di questi modelli, le fotografie meritano di essere prese in considerazione perché provengono da Sonny Dickson, un leaker che in passato ha anticipato correttamente diverse novità in arrivo da Cupertino. Per quanto riguarda invece la possibile data di introduzione, sia iPad mini 6 che i nuovi iPad Pro 2021 potrebbero arrivare presto, secondo alcuni forse già entro questo mese di aprile.

Tutto quello che sappiamo finora sui nuovi iPad Pro 2021 è riassunto qui, invece per iPad mini 6 rimandiamo a questo articolo.