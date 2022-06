iPad non funziona più da hub HomeKit con iPadOS 16

Apple ha posto una rinnovata enfasi su HomeKit quest’anno con iOS 16, portando un’app Home completamente ridisegnata prima dell’incombente lancio del nuovo standard Matter. Un elemento chiave per godere al massimo di HomeKit è il possesso di un hub domestico, che consente funzionalità come il controllo da remoto quando si è fuori casa, automazioni e altro ancora. Con iPadOS 16 l’iPad perde la possibilità di fungere da hub.

Apple ha tradizionalmente permesso a HomePod, Apple TV e iPad di fungere da hub domestico. Con il rilascio di iOS e iPadOS 16 quest’anno, tuttavia, gli iPad non saranno più supportati come hub.

Il sito web di Apple indica che la nuova app Home e le funzionalità associate in iOS 16 e iPadOS 16 richiedono un hub domestico.A tal proposito Apple chiarisce “solo Apple TV e HomePod sono supportati come hub domestici”.

Ciò significa che, per utilizzare alcune funzionalità HomeKit, come il controllo fuori casa, la condivisione dell’accesso a casa e la configurazione delle automazioni, si dovrà avere un HomePod, un HomePod mini o un’Apple TV all’interno della propria rete domestica.

Apple non ha fornito una spiegazione per questo cambiamento, ma non dovrebbe sorprendere troppo: l’idea di un hub HomeKit è che questo rimanga sempre acceso e sempre connesso a Internet all’interno della casa.

Gli iPad hanno creato sempre diversi problemi con questa funzione, non tanto per errori progettuali ma per il fatto che molti utenti li utilizzano in modalità mista scordandosi di lasciarli a casa a presiedere alla smart home oppure scollegandoli dall’alimentazione per lungo tempo con conseguente esaurimento delle batterie. Per questi motivi, usare un’Apple TV o HomePod come hub HomeKit è un’esperienza molto più affidabile rispetto all’utilizzo di un iPad.

Ricordiamo che il cambiamento principale di HomeKit in iOS 16 e iPadOS 16 è la nuovissima app Home, che presenta un design più facile da navigare, organizzare e controllare. Questo include una nuova vista dell’intera casa, dove vengono raggruppate tutte le camere e gli accessori.

Per tutte le novità su iOS 16 vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.