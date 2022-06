iliad Dati 300, torna l’offerta da 300 GB al mese

La prima offerta iliad solo dati in assoluto risale al mese di aprile di quest’anno: l’offerta a tempo è terminata il 10 maggio, ma ora a breve distanza l’operatore reintroduce a listino il piano iliad Dati 300, anche questa volta come offerta a tempo proposta fino al 12 luglio, salvo future proroghe.

Si tratta di un piano indicato per gli utenti che desiderano accedere a Internet da un tablet oppure, meglio ancora, impiegando un modem router 4G per condividere l’accesso tra più dispositivi. Senza preoccupazioni di raggiungere l’abbondante limite massimo mensile di 300 GB e una soluzione da prendere in considerazione per chi sta cercando di ridurre i costi di un collegamento fisso via cavo, sia per la casa che per piccole attività o smart working.

Con iliad Dati 300 si naviga in rete tramite connessione cellulare 4G oppure 4G+ a seconda della copertura nella zona in cui si trova l’utente. Nel piano sono anche inclusi 10 GB per il traffico in roaming in Europa. Come avviene da sempre per tutte le offerte e i piani introdotti finora, iliad promette agli utenti attuali e futuri che non ci sono costi nascosti, nessun limite di velocità, zero vincoli e soprattutto non ci saranno mai rimodulazioni e aumenti di prezzo. Finora iliad è stata di parola e ha mantenuto la promessa.

Come sempre avviene per l’introduzione di nuovi piani e offerte, iliad pubblica una tabella comparativa da cui risulta che iliad Dati 300 con 300GB al mese a 13,99 € è uno dei piani solo dati più generosi e convenienti in Italia. Secondo una ricerca di mercato iliad è primo operatore mobile in Italia per il rapporto qualità prezzo.

