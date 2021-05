Nital porta in Italia i monopattini elettrici Singyee by AEE

Nital, distributore ufficiale per l’Italia di numerosi importanti marchi nel mondo della fotografia e della smart home, amplia la propria offerta di prodotti con il brand Singyee by AEE, dedicato alla progettazione e allo sviluppo di dispositivi di trasporto privato e di micro mobilità, in particolare di biciclette e monopattini elettrici.

Attraverso questa collaborazione – gestita dalla BU Hinnovation by Nital – il distributore torinese si apre a un nuovo mercato promettente e in forte crescita. Singyee è la Business Unit del colosso cinese AEE Aviation Technology, un’azienda nota a livello globale soprattutto nei mercati dei droni professionali e dei dispositivi militari.

Da AEE, Singyee acquisisce la qualità delle soluzioni proposte e le innovazioni tecnologiche. Questa Divisione nasce infatti per valorizzare e indirizzare al mercato consumer gli investimenti di AEE in Ricerca e Sviluppo. La sua missione è quella di rivoluzionare il segmento della micro-mobilità, grazie a dispositivi dal design moderno e accattivante, con prestazioni di riferimento nel settore. Grande attenzione è rivolta alla completezza dell’offerta, alla solidità e all’elevata autonomia dei prodotti e all’impiego di tecnologie avanzate.

L’offerta di Hinnovation by Nital comprenderà in modo particolare i monopattini elettrici Singyee. Tra i modelli di punta Explorer (prima fotogalleria in alto) ed Explorer Pro (seconda fotogalleria in alto), entrambi dotati di struttura leggera in alluminio, ruote da 8’’, protezione IPX4, fino a 11 Km di autonomia e 25 Km/h di velocità massima.

Distribuiti in Italia anche i modelli Road e Road+ (fotogalleria in basso), che portano a 20 Km il range di autonomia, offrono un design moderno e ruote – rispettivamente – da 8,5’’ e 10’’ di diametro.

Lorenzo Magnelli, Product Manager Hinnovation di Nital afferma «Siamo orgogliosi di approcciarci al mondo della micromobilità elettrica, certi che i nostri clienti accoglieranno con entusiasmo i prodotti Singyee by AEE, riconoscendovi una giusta miscela di design, tecnologia, innovazione e anche convenienza, che sono fondamentali driver di crescita di un segmento giovane e promettente».

La sede di Nital S.p.A. si trova nel polo industriale e hi-tech di Moncalieri, a due passi da Torino: è distributore nazionale di Nikon, iRobot, Sonos, Polaroid, Lexar, Insta360, AirPix, Case Logic, Thule, SteamOne, Foodsaver, Crock-Pot, Oster, Breville e di molti altri marchi legati al mondo dell’home & technology, dell’imaging e della smart home.

