iPad Pro M1, le spedizioni sono già iniziate per alcuni utenti

Per chi acquista un nuovo prodotto Apple online il cambio dello stato dell’ordine è un po’ come la vigilia di Natale: alcuni degli utenti che lo hanno preordinato per primi segnalano che le spedizioni dei nuovi tablet professionali Apple iPad Pro M1 sono iniziate.

Lo stato dell’ordine è così passato da «In preparazione per la spedizione» a «Spedito». Apple non ha comunicato una data esatta di disponibilità, limitandosi a indicare che l’arrivo sia di iPad Pro M1 che dei nuovi coloratissimi iMac M1 è per la seconda metà del mese di maggio. Secondo alcuni il riferimento trovato nel codice della pagina web di Cupertino punta all’inizio disponibilità per il giorno venerdì 21 maggio.

Ma occorre anche tenere presente che alcuni fortunati utenti hanno già ricevuto, e anche messo alla prova dei benchmark per misurarne le prestazioni, i nuovi iMac M1. Questo prima ancora che negli Stati Uniti vengano pubblicate le prime impressioni, video e le prime recensioni. In breve, come ipotizza anche MacRumors. non è possibile escludere, anzi è probabile, che alcuni utenti fortunati riceveranno anche i nuovi iPad Pro M1 prima del 21 maggio.

Per chi non ha preordinato subito iPad Pro M1 le spedizioni arriveranno con tempistiche decisamente più lunghe, soprattutto per chi sceglie il modello più grande da 12,9” con schermo Mini Led che Apple indica con il nome di Liquid Retina XDR: chi lo ordina oggi lo riceverà tra il 29 giugno ma le teppistiche possono slittare fino al 12 luglio. Invece per il momento non ci sono problemi per iPad Pro M1 da 11”: chi lo ordina oggi lo riceverà tra il 28 maggio e il 7 giugno.

Tutte le novità dei nuovi iPad Pro M1 2021 sono descritte in questo approfondimento di macitynet. Tutte le novità che Apple ha presentato nel keynote del 20 aprile, inclusi iMac M1, AirTag, iPad Pro 2021 e la nuova Apple TV 4K 2021 con nuovo telecomando sono riassunte in questo articolo.