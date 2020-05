Apple prepara un grande spostamento della produzione iPhone in India

Nel tentativo di ridurre la sua dipendenza dalla Cina come base operativa, Apple sta valutando lo spostamento in India di una percentuale consistente della produzione iPhone, una manovra per cui si stima un fatturato complessivo di 40 miliardi di dollari.

Questo è quanto riferisce The Indian Economic Times, secondo cui ci sarebbero già stati diversi incontri tra i dirigenti senior di Apple e i funzionari governativi di alto livello nel corso degli ultimi mesi. Proprio questi incontri avrebbero spianato la strada al produttore di iPhone, e si sarebbero focalizzati sulla possibilità di spostare quasi un quinto della sua capacità di produzione dalla Cina all’India, e di aumentare così le entrate manifatturiere locali, attraverso i suoi i produttori a contratto: Wistron e Foxconn.

Si tratterebbe di entrate per circa 40 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. Un alto funzionario del governo indiano, riportato dalla testata del Paese, ha dichiarato che la decisione è collegata al regime di incentivi statali per sostenere l’espansione della produzione locale di prodotti elettronici, in particolare gli smartphone.

Le società che desiderano beneficiare di questi incentivi statali, siglati PLI, devono produrre in India telefoni cellulari per un valore di almeno 10 miliardi di dollari in modo graduale tra il 2020 e il 2025, e dovranno raggiungere l’obiettivo su base annuale. Attualmente Apple vende smartphone per 1,5 miliardi di dollari in India, ma solo una piccola parte inferiore a 0,5 miliardi di dollari sono prodotti localmente. Al contrario, nel 2018-2019 Apple ha prodotto smartphone in Cina per 220 miliardi di dollari.

Secondo ET i funzionari del governo sono disposti a esaminare le preoccupazioni che Apple ha in merito al sistema PLI, incluso il modo in cui valuta impianti e macchinari già in uso in Cina, così come l’estensione delle informazioni commerciali richieste in base al regime.

Gli accordi con l’India e Apple per lo spostamento della produzione iPhone nel Paese riguardano solo un quinto della produzione complessiva del terminale di Cupertino, ma negli ultimi mesi circolano sempre più report che indicano spostamenti di produzione anche di altri prodotti fuori dalla Cina. Per esempio sembra che ormai il 30% degli AirPods classici, quindi non il modello Pro, siano prodotti in Vietnam.

