iPhone 12 e MagSafe, i suggerimenti di Apple per non interferire con dispositivi medici

Sin da quando ha presentato gli iPhone 12, Apple ha spiegato che l’aggiunta della tecnologia MagSafe potrebbe causare interferenze elettromagnetiche con dispositivi medici quali pacemaker e defibrillatori.

Gli iPhone 12 integrano dei magneti oltre a componenti e radiofrequenze che emettono campi elettromagnetici. Anche tutti gli accessori MagSafe (venduti separatamente) contengono magneti e i caricabatterie MagSafe e MagSafe Duo contengono radiofrequenze. Questi magneti e campi elettromagnetici potrebbero interferire con i dispositivi medici.

Apple ha aggiornato il documento di supporto spiegando che “sebbene tutti i modelli di iPhone 12 contengano più magneti rispetto ai modelli di iPhone precedenti, non è previsto che comportino un rischio più grave di interferenze magnetiche con dispositivi medici rispetto ai modelli di iPhone precedenti”.

Apple spiega ancora che “i dispositivi medici come pacemaker e defibrillatori potrebbero contenere dei sensori che reagiscono alla vicinanza di magneti e radiofrequenze”. Per evitare delle possibili interferenze con questi dispositivi, il consiglio è di tenere l’iPhone e gli accessori MagSafe a una distanza di sicurezza dal dispositivo medico (più di 15 cm di distanza o più di 30 cm di distanza se si sta caricando in modalità wireless)”. Si consiglia in tutti i casi di consultare comunque il proprio medico e il produttore del dispositivo medico per richiedere informazioni specifiche.

“Consulta il tuo medico e il produttore del dispositivo medico per ricevere informazioni dettagliate sul tuo dispositivo medico e per sapere se devi mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo medico e l’iPhone o gli accessori MagSafe”, scrive Apple. “Solitamente i produttori forniscono delle raccomandazioni sull’uso sicuro dei loro dispositivi in prossimità di prodotti wireless o magnetici per impedire possibili interferenze”. Si consiglia di interrompere l’uso dell’iPhone o degli accessori MagSafe se si sospetta che stiano interferendo con il proprio dispositivo medico.

