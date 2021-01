Dieci libri da leggere per campire la tecnologia e il mondo nel 2021

Nel 2021 cominciano ad avere effetto sull’economia e la società i cambiamenti introdotti dalla discontinuità del coronavirus il quale, oltre ad aver avuto un impatto sulla salute pubblica, ha anche accelerato i fenomeni della digitalizzazione, dell’utilizzo del computer per la comunicazione e della formazione e lavoro a distanza.

Tecnologie e metodi di lavoro magari non nuovi, dei quali si parla da tempo, ma che non sembrava sarebbero mai diventati il “nuovo normale”. Ecco la nostra lista:

1) Il Metodo Elon Musk di Valentin Michael, in uscita a febbraio, è il volume che declina il caso di successo di Elon Musk (l’uomo più ricco del mondo, ha superato infatti anche Jeff Bezos) e della sua Tesla (una delle aziende di maggior successo del nostro tempo). La scommessa del libro di Valentin è quella di poter raccontare il modello di business e i principi del successo di Tesla Motors sino a estrapolarne un paradigma organizzativo per le aziende del futuro.

Secondo l’autore, infatti, «Il metodo Elon Musk è un’analisi accurata, che mostra luci e ombre, dei principi fondativi della Tesla Motors come modello vincente per orientare le organizzazioni del futuro, garantendone l’adattamento alle sfide che le attendono, non solo nel settore automotive».

2) Bezomania di Brian Dumaine è un libro su quello che possiamo imparare dalle strategie di Jeff Bezos nella creazione dell’azienda che ha cambiato le nostre vite. L’obiettivo di Dumaine è spiegare il metodo di Bezos e prevedere gli effetti che avrà sull’economia dei prossimi anni. Il lavoro, che è stato definito dal Washington Post “un’esplorazione illuminante”, risponde a domande come: “C’è posto per altre Amazon?”, “Il metodo di Bezos è replicabile?”.

Amazon è la società che si sta estendendo in più settori dell’economia, del commercio, della tecnologia, dei trasporti. Il metodo, i principi e le logiche in base ai quali si muove, assieme alla visione di lungo periodo e all’ossessione per il cliente sono forse il maggior contributo che l’azienda ha sinora portato alla storia del business mondiale.

3) Generalisti di David Epstein è un libro che spiega un fatto molto semplice ma trascurato e alle volte quasi nascosto e negato: perché una conoscenza allargata, flessibile e trasversale è la chiave per il futuro. Analizzando la vita di decine tra atleti, musicisti, imprenditori e scienziati Epstein spiega come una specializzazione non precoce, preceduta da tentativi ed esplorazioni con i necessari errori e le ripartenze del caso, sia alla base di tantissime storie di successo.

Roger Federer, ad esempio, scoprì il tennis dopo aver sperimentato tutti gli altri sport che gli fossero capitati. Django Reinhardt, invece, sviluppò il suo ineguagliato stile chitarristico dopo aver perso l’uso di due dita. E Vincent Van Gogh, infine, si scoprì capace di dipingere nello stile che avrebbe rivoluzionato per sempre l’arte solo negli ultimi due anni di vita, dopo aver tentato di intraprendere i mestieri più disparati ed essere stato giudicato mediocre da maestri e supervisori.

4) Mediastorm, il nuovo ordine mondiale dei media di Lelio Simi è un libro che affronta un tema forse inflazionato e fin troppo discusso: la trasformazione gigantesca dell’industria culturale e soprattutto dell’industria dei medi. La più grande e intensa trasformazione di tutti i tempi moderni.

Il punto di forza del lavoro di Simi è la capacità di analizzare e approfondire una serie di aspetti significativi anche nella prammatica quotidiana del “nuovo ordine liquido”: dalla subscription ecoonomy (che vuole trasformarci tutti in abbonati fedeli per la vita) alla “strategia delle raccomandazioni” di Spotify e Amazon, sino alla strategia del New York Times che cerca di fare come e meglio di Netflix: analisi dettagliata di un mondo sottosopra ma ancora e sempre in continua trasformazione.

5) La dittatura dei dati di Brittany Kaiser è un libro che esplora il lato oscuro del fenomeno più importante del nostro tempo: il tracciamento e le conseguenze manipolatorie che l’uso di questi dati accumulati ha sulla vita delle persone: l’autrice del libro ha lavorato per Cambridge Analytica e svela in maniera lucida e onesta, oltre che molto dettagliata, le pratiche spregiudicate dell’azienda e del settore dei big data. Una lettura spaventosa, che passa dalla Brexit alla vittoria di Donald Trump alle elezioni. La manipolazione come metodo di controllo e di potere.

6) Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram di Riccardo Falcinelli è un libro molto particolare, scritto (e illustrato) da uno dei più importanti grafici e art director italiani. Con Figure si fa una esplorazione delle immagini che tiene in mano tutto: la parte “old” e la parte “new” della cultura visiva.

È un libro di cultura che spiega come funzionano le immagini e che ci fa capire l’evoluzione che queste hanno avuto nel tempo, passando attraverso mezzi e culture diverse. È un libro all’insegna della continuità, la cui lezione di fondo è che sia possibile non solo capire ma anche inventare, progettare e costruire nuove immagini, se si intendono le loro regole: non simboli da decifrare ma meccanismi da smontare.

7) Helgoland di Carlo Rovelli è il nuovo libro sulla fisica quantistica di uno degli scienziati e divulgatori più efficaci che l’Italia abbia in questo momento (suo l’ottimo Sette brevi lezioni di fisica). Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee estreme, nel giugno 1925 il ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella che, secondo non pochi, è stata la più radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica. Rovelli in questo breve libri ha il dono di saper spiegare e far comprendere i concetti di base che la abitano, svelandone le idee sconcertanti e inquietanti.

8) Vivere mille vite. Storia familiare dei videogiochi di Lorenzo Fantoni è un libro molto particolare. Non ha alcuna pretesa di raccontare ogni avvenimento del settore dei videogiochi. Invece, passa in rassegna la storia del settore unendo gli elementi intimi e personali (l’Atari Vcs dei genitori nerd) alla storia universale della tecnologia, delle scoperte scientifiche, dei giochi. Un libro unico e particolare, imperfetto come un diamante non ancora del tutto sgrezzato (a partire dagli abbondanti refusi) ma non per questo meno prezioso.

9) Nella fine è l’inizio di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti è un libro particolare. Gli autori sono moglie e marito che insegnano all’università Cattolica di Milano e con questo libro cercano di alzare lo sguardo e andare oltre la complessa e confusa situazione del nostro tempo: pandemia, crisi di governo, dell’economia, dell’ordine mondiale, tra superpotenze che sembrano declinare e altre, antichissime, che tornano in auge.

La sfida, scrivono gli autori, “è ora trasformare le tensioni che definivano il mondo pre-Covid in leve di cambiamento, a partire da cinque nodi cruciali che aprono altrettante vie verso equilibri più equi. Per rendere il nostro vivere insieme migliore di prima, e perché la fine di un mondo diventi un nuovo principio”. In sostanza, cercare di capire e di spiegare in che mondo vivremo.

10) Sei donne che hanno cambiato il mondo: Le grandi scienziate della fisica del XX secolo di Gabriella Greison. Ecco sei storie magnifiche, che bisogna leggere perché è solo studiando la storia che si capisce chi siamo e cosa stiamo facendo. I sei capitoli, ma in realtà sono davvero sei brevi romanzi in cui perdersi in questo libro, sono quelli di Marie Curie (1867-1934), Lise Meitner (1878-1968), Emmy Noether (1882-1935), Rosalind Franklin (1920-1958), Hedy Lamarr (1914-2000) e Mileva Marić (1875-1948). Le sei donne, vere e proprie eroine, vengono raccontate da Gabriella Greison.

Una cosa: è chiaro che non sono certo le sole donne della scienza, ma sono quelle che forse hanno aperto la strada alle altre, con la loro volontà, la loro abilità, il talento e la protervia, in un mondo apertamente ostile, fatto di soli uomini. Sono quelle che hanno dato alla scienza e a tutti noi i risultati eclatanti delle loro ricerche e insieme la consapevolezza che era possibile – era necessario – dare accesso alle donne all’impresa scientifica: non aver sfruttato e messo a frutto la metà dell’intelligenza del pianeta è stato un errore carissimo e gravissimo. Non averlo fatto poi per così tanto tempo è un delitto che è stato pagato a caro prezzo dalla società umana. È tempo di imparare per poter rimediare.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mac e Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti.