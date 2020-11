iPhone 12 esaurito in Cina, le previsioni volano

Secondo i media cinesi, citando fonti locali di settore, iPhone 12 è andato esaurito nella regione, così come sembra stia succedendo anche per Huawei Mate 40, che in effetti gioca in casa. Purtroppo il rapporto non indica numeri precisi, tuttavia è sicuro che entrambi i terminali siano andati esauriti nel Paese.

Sun Yanibio, a capo di First Mobile Phone Industry Research Institute, afferma che sia iPhone 12, che Huawei Mate 40, sono risultati molto popolari e richiesti in Cina, anche se è difficile valutare immediatamente il successo complessivo. Per quanto riguarda le ragioni di questo successo, il rapporto afferma che nel caso di Huwaei la produzione del processore sta causando un arretrato di ordini con TSMC, che non è in grado di soddisfare la domanda. Più che un successo, dunque, potrebbe parlarsi di risorse e offerta scarsa.

Anche per iPhone 12, a dire il vero, il rapporto parla di carenze di produzione, anche se non specifica alcun motivo per il tutto esaurito: tuttavia, tra i primi motivi vi sarebbe la forte domanda, e gli standard di alta qualità richiesti da parte da Apple quando si parla di produzione.

Il rapporto non fornisce, inoltre, alcun dato sulle tempistiche, e su quando effettivamente le produzione sarà in grado disoddisfare la domanda. Sullo sfondo di questo rapporto, l’analista di Wedbush Securities, Daniel Ives, sta aumentando le sue previsioni per la gamma di iPhone 12 di quest’anno.

In una nota agli investitori, lo stesso afferma che i sondaggi in Asia mostrano che la domanda per la nuova gamma di smartphone Apple è in costante aumento, e di conseguenza ha aumentato le sue stime per le spedizioni: dai precedenti 75 milioni di unità, adesso la previsione si attesta a 90 milioni. Per quanto riguarda le spedizioni complessive, Ives prevede che gli ordini di iPhone 12 in Asia saranno il doppio rispetto ai modelli rilasciati lo scorso anno.

