Tutte le app e i software pronti per Mac con Apple Silicon M1

I primi Mac con processore Apple Silicon M1 (qui la nostra recensione di Mac mini con chip Apple M1) sono già arrivati nelle mani di diversi utenti, entusiasti della lunga autonomia, delle prestazioni che è possibile ottenere e anche della possibilità di usare app Universali, cioè compatibili sia con i Mac con processore Apple Silicon M1, sia con i Mac con processori Intel.

Le app e i software non espressamente ottimizzati per i Mac con processore Apple M1 possono essere eseguiti e utilizzati grazie all’emulatore Rosetta 2 di Apple, una tecnologia che permette di eseguire senza problemi anche app e software scritti per macchine Intel e non ancora aggiornate a Universal.

Quali sono i programmi già pronti e ottimizzati per Apple Silicon? Sono tanti e molti sviluppatori sono al lavoro per ricompilare i vari software in versione Universal o nativa. Un sito ad ogni modo consente di conoscere da subito quali app sono ottimizzate e quali invece no.

Realizzato da Abdullah Diaa, il sito si chiama “Is Apple Silicon ready?” e si raggiunge da questo indirizzo. L’idea è semplice: un elenco di software che include le indicazioni per ogni singola app, indicando di volta in volta se sono ottimizzate o meno per Apple Silicon, se funzionano con Rosetta 2, da quale versione è supportato il chip Apple M1 e a quando risale l’ultimo aggiornamento.

In questo articolo di macitynet potete trovare altri benchmark dei nuovi MacBook Pro da 13 pollici, testati con applicaizoni reali (Final Cut Pro X, Lightroom e altri ancora). Nel keynote del 10 novembre Cupertino ha presentato i suoi primi computer con processore Apple Silicon M1. Per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei Mac ARM con processore Apple Silicon M1 si parte da questa pagina. Macitynet ha recensito Mac mini con processore Apple M1 in questo articolo.